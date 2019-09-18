黄芪是广东人煲汤常用食材，具有补气升阳、固表止汗、利水消肿、生津养血、行滞通痹等功效。那么，如何识别质优黄芪呢？广州中医药大学第一附属医院药学部华成坤主管中药师介绍，好黄芪具有以下特征。

特征1： 根粗，皮薄

黄芪饮片的直径在1～3.5cm之间，一般来说，较粗者质量佳，如混有较细的尾根，质量较差；黄芪表面淡棕黄色或淡棕褐色，外皮较细薄。

特征2：断面“菊花心”，或“金盏银盘”

A.黄芪切面有放射性纹理，有些有裂隙，形状像开放的菊花，习称为“菊花心”（图① 菊花心）。

B.黄芪切面皮部白色，木部鲜黄色，恰恰好像是金银镶嵌一样，时称为“金盏银盘”。“金盏银盘”有时会分离，可能是采收的季节不对，一般黄芪采收是在秋季落叶到霜降时，或者到春季黄芪萌芽前都可以采挖，如果采收时间不对，那么黄芪的内在物质损耗，造成“金盏银盘”分离，质量较差(图② 金盏银盘)。

特征3： 没有麻皮黑心

黄芪断面中部一般不会空心，但是，黄芪的老根头部偶尔会有枯朽状或空洞，野生黄芪根头部枯朽状或空洞更常见，因此有些不良商家会以有黑心病的黄芪冒充野生黄芪，而中心枯朽状与黑心病还是可以看出区别的，黑心病的黄芪，除了整根黄芪中心都可见枯黑，外皮还会有麻点，且味道怪异。

特征4： 有豆腥味，味甜

鼻闻黄芪，气味不会很大，稍有豆腥气味，口尝，感觉豆腥味更厚一些，但不会有浓重的豆腥味，因此，如果口尝没有豆腥味或豆腥味过于浓重，则多数是伪品，如大野豌豆的根，豆腥气很大，闻得久了，还会有恶心感。

黄芪口尝时，还有一个明显的特征，就是味微甘甜，如果没有甜味或者显苦味、涩味、辣味等，则品种不对，如瑞香狼毒，外形与黄芪较像，值得注意的是，狼毒有大毒，一般不作内服。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）