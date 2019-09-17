辟谣：痛风病人不能吃豆制品？肾内科医师坦言背后真相

“痛风病人不能吃豆腐、喝豆浆，不能吃豆制品。”这可能是在“痛风界”一个流传很广的说法。其实，这是一个谣言！

为什么说是谣言呢？痛风的根本原因是高尿酸血症，而尿酸来自于嘌呤的分解代谢。体内的尿酸，80%来自于自身细胞的新陈代谢，仅仅20%来自于食物。尽管食物不是尿酸的主要来源，但食物对血尿酸还是有影响的。所以，痛风的诊疗指南都要求痛风患者严格控制饮食，比如避免摄入某些食物，限制摄入某些食物等。

1、食物嘌呤含量的划分：

不同的食物，嘌呤含量是不一样的。根据食物中嘌呤的含量，将常见的食物划分为：

高嘌呤食物：每100g食物中含150~1000mg嘌呤；

中嘌呤食物：每100g食物中含50~150mg嘌呤；

低嘌呤食物：每100g食物嘌呤含量小于50mg。

2、大豆及豆制品的嘌呤含量并不高

大豆是高蛋白食物，但并不是高嘌呤食物。我们看看大豆及豆制品的嘌呤含量：

干黄豆：嘌呤含量116.5mg/100g，属中嘌呤食物；

豆干：嘌呤含量66.5mg/100g，属中嘌呤食物；

豆浆：嘌呤含量27.8mg/100g，属低嘌呤食物；

水豆腐：嘌呤含量63mg/100g，属中嘌呤食物。

从这些数据可以发现，豆制品大多属中嘌呤含量食物，所以并不被严格限制。

3、植物类食物中的嘌呤很难被吸收

人体对植物中的嘌呤很难吸收，即使食入多一些，对血尿酸的影响也很小。

《中国高尿酸血症相关疾病诊疗多学科专家共识》明确指出，高尿酸血症患者提倡均衡饮食，限制每日总热量摄入。具体的要求是：

避免肝、肾等动物内脏，酒精和果糖类饮料的摄入；

限制牛、羊、猪肉、海鲜、调味品等的摄入；

鼓励蔬菜、奶制品、鸡蛋的摄入。

富含嘌呤的蔬菜、豆类及豆制品与高尿酸血症及痛风发作无明显相关性。所以，高尿酸血症和痛风患者对蔬菜、豆制品不但不忌口，还要鼓励患者多食用新鲜蔬菜。

从专家共识不难发现，痛风病人对豆制品并不忌口。所以说，痛风病人不能吃豆制品就是一个谣言！

4、大豆蛋白是优质蛋白，不但痛风病人可以吃，慢性肾衰竭患者也可以适量吃

大豆蛋白质的质量比粮谷类所含蛋白质的质量要高，谷类食物中普遍缺乏一种必需氨基酸叫赖氨酸，但赖氨酸在大豆中含量却很高。而且大豆氨基酸的组成更接近人体的需要，除蛋氨酸含量略低外，其余必需氨基酸含量均较丰富，在营养价值上完全可与动物蛋白相媲美，也属优质蛋白质。

2017年国家卫计委发布的《慢性肾脏病患者膳食指导》卫生行业标准中指出：“将适量的奶类、蛋类或各种肉类、大豆蛋白等优质蛋白质的食品作为蛋白质的主要来源”。

由此可见，大豆蛋白虽然是植物蛋白，但也是优质蛋白。不但痛风患者可以吃，慢性肾衰竭患者也可以适量的吃。

（本文作者：李青，天津市泰达医院肾内科主任医师，来源：南方健康）