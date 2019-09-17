人到老年，不应暮气沉沉。退休后，有了更多时间做自己感兴趣的事，老年朋友不妨在生活中培养一颗“童心”，日子将变得有趣而美好。丹麦有研究显示，“忘掉”年龄有益身心健康，能提高免疫功能，让老人不易得病。

玩游戏。这可不只是小孩子的“专利”，老人玩游戏不仅能增进人际沟通，还能保持活力，锻炼头脑和身体功能。给老人推荐2个玩法，以作参考：1.套圈夺宝，把易拉罐摆成3排，在一定距离处用塑料圈套易拉罐，套中者加分；2.名字串烧，老人们围成一个圈，第一位老人说出自己的名字，第二位先说刚才的一个名字，再加上自己的名字，第三位先说刚才两个人的名字，再加上自己的名字，由此类推，直至最后一位成员说出所有老人名字。

看动画。优质动画片画面精致，蕴含人生哲理，有丰富的想象力。老人挑选观看优质动画片，是晚年不错的调剂，其活泼生动的风格，能帮老年朋友开怀。动画片也是和孙辈交流的一项谈资，能拉近祖孙感情，让家庭氛围更融洽温馨。

找伙伴。一些老人退休后会有孤独失落的感觉，不爱与他人接触，久而久之影响身心健康，也会让子女很担心。因此，建议老人也跟孩子一样，多出门找找伙伴，有助于重组人际关系，让生活更充实、快乐。老人不仅可以找年龄相仿的伙伴，如果能有一些“忘年交”，一起打打球、聊聊天、下下棋，更有助于保持年轻状态。

爱学习。“守旧”“固执”不应该成为老年人的标签，新时代的老人是与时俱进的。像孩子一样保持好奇心和求知欲，主动学习和接受新事物，积极探索了解世界，对老人来说很重要。也有研究证明，好奇心强的老人更长寿。保持学习，锻炼认知，能增强幸福感以及自我认同感。学电脑、摄影、绘画、外语等都是不错的选择。老人也可咨询就近的老年大学，申报相应的兴趣班，让自己快乐地学习吧。