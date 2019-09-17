美国北卡罗来纳州立大学社会医学院公众健康医学系客座教授 闫 爽

啤酒肚是中年男性不请自来的“朋友”，很多人戏称其为“将军肚”，不以为意。其实，啤酒肚分两种，有的摸起来软软的，有的却紧实坚硬。如果啤酒肚发硬，就要提高警惕了。

虽说都叫啤酒肚，但手感有差异。一种是“水软型”，从侧面拍一下肚子，就像拍打一个水袋，会产生“水波纹”，手感偏软，这种脂肪相对好减。但如果热量严重过剩，体内脂肪堆积在腹部，引起皮下脂肪过厚，久而久之，肚子就会比别人硬。这样的人高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中的发病率都比较高。

虽然被叫做啤酒肚，但啤酒没有让人定向长肚子的能力。男性肚子长得太大，一是因为吃的太多，摄入热量大于人体所需；二是运动量普遍偏少，腹部更容易囤积脂肪。要减掉啤酒肚，关键是要控制热量摄入，改变饮食结构，多吃蔬菜、优质蛋白质、粗粮，含糖、碳水化合物过多的零食点心尽量不吃。虽然啤酒热量不高，但是会促进食欲，很多人习惯边喝酒边吃高热量、高脂肪的下酒菜，容易使体内热量过多，最终引发肥胖。此外，除了针对全身的常规运动，如快走、跑步等，还要多做针对腹部、大腿等“核心肌群”的锻炼。可以尝试平板支撑或臀桥，每个动作坚持20秒左右，5个为1组，每天做3~4组，减肚子的效果会比只跑步好很多。需要提醒的是，不要等啤酒肚发硬时再努力减肥，在有啤酒肚倾向或者还绵软时就要注意改变生活习惯。

女性不易长啤酒肚，并不代表就可以掉以轻心。雌性激素倾向于将脂肪储存在臀部和腿部，这些部位的脂肪能在女性怀孕或哺乳时提供其所需的能量。只有女性的臀部和腿部堆满了脂肪，才会开始长肚子。人人都应时刻注意保持健康的体重，坚持规律的饮食和作息习惯，甩掉多余的脂肪。