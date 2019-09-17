英国科学家发现 吃糖多长黑眼圈

脸部是生活习惯的一面镜子。英国《镜报》最新载文，刊出英国营养学家和皮肤病专家总结出的脸部瑕疵透露的不良生活方式。

嘴唇变黑：吸烟所致。皮肤病专家尼基·瓦汀博士表示，吸烟不仅伤及内脏，增加癌症风险，还会伤害皮肤。吸烟会导致色素沉着，使嘴唇和牙龈变黑。尼古丁让血管收缩、狭窄，血流量减少，导致皮肤缺氧，缺少维持皮肤健康所必需的营养。此外，吸烟还会导致嘴边皱纹更加明显。

粉刺：饮食不良、感染和体内炎症所致。营养学家埃莉娜·邓福德表示，粉刺是一种炎症状态，对症消除炎症可缓解。深海肥鱼、橄榄油、牛油果等食物中富含的欧米伽3脂肪酸有益皮肤健康。姜黄（咖喱）和生姜也是天然的消炎食品。与此同时，还应该少吃促炎性食物，如乳制品、酒精、咖啡因和精制植物油，如葵花籽油、玉米油和棕榈油。

下巴丘疹：激素失调和压力太大所致。瓦汀博士表示，下巴周围皮肤很容易发生丘疹，意味着体内激素失去平衡或者压力大。对女性而言，导致丘疹或痤疮的激素是雄性激素，会随着月经周期波动，因此在青春期和月经前容易爆发下巴丘疹。此外，压力激素皮质醇升高也会导致下巴丘疹。专家建议，多喝水保持皮肤水分，可改善皮肤症状。增加具有抗炎属性的欧米伽3脂肪酸的摄入量也有助于平衡体内激素。

黑眼圈、眼睑下垂和皱纹加深：吃糖太多所致。邓福德表示，精制碳水化合物和糖会破坏皮肤中的胶原蛋白，进而加速皮肤衰老。瓦汀博士也认为，饮食中过量的加工糖会导致黑眼圈、皱纹、皮肤脱水，加速皮肤衰老。（陈 希 编译）