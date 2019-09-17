“不是我不想学好，是我控制不了”

注意缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder,简称ADHD）是儿童期常见的一类神经发育障碍。它的典型表现是与年龄、发育不相称的难以集中注意力以及保持注意力时间短暂。家长常常会误认为是孩子过于调皮出现这些症状，从而忽略了可能是注意缺陷多动障碍所致。即使对于已经确诊的孩子，有些家长也认为这种心理障碍会随着小孩的成长自愈。但事实并非如此，这种心理障碍若不早期发现和干预，可能会给孩子的未来带来很大影响。

2019年9月18日（周三）14:00-15:00，亚洲ADHD联盟主席、首都医科大学附属北京安定医院主任医师郑毅将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于儿童注意缺陷多动障碍的问题，千万不要错过！

专家简介

郑毅，首都医科大学附属北京安定医院主任医师、教授、博士生导师，亚洲ADHD联盟主席，优生科学协会妇女儿童心理健康分会主席，中华医学会精神科分会委员及儿童精神医学组副主委，中国儿童心理卫生专业委员会副主委，西部双相障碍专委会主委，中残联精协副主席，亚洲儿童青少年精神医学及相关学科协会前主席，国际儿童青少年精神医学及相关学科协会执委，前副主席。

擅长：各种精神疾病的诊断和治疗，特别是对儿童青少年精神障碍有特殊研究。

出诊时间：周四上午

注意缺陷多动障碍（ADHD）的发生由多种因素造成

ADHD的病因涉及遗传、出生缺陷、神经心理发育异常、家庭与环境等影响因素,是生物-心理-社会诸多因素共同导致的病症。

从内因来看，遗传是ADHD最重要发病因素之一。另外，患儿母亲在产前、围生期吸烟饮酒，患儿出生时早产以及产后出现缺血缺氧性脑病等都与ADHD的发病有关。

从外因来看，家庭与环境因素是ADHD的主要诱发因素。父母关系不和、家庭破裂、教育方式不当、儿童受虐待等不良因素均可能作为发病诱因或症状持续存在的原因。

注意缺陷多动障碍（ADHD）需要及时干预治疗

ADHD的症状表现中除了传统理解上的“多动”之外，还可能伴随神经系统发育异常（比如精细动作、协调动作较常人完成费力）、学习困难、行为冲动以及品行障碍的问题。在儿童时期发生的ADHD有60%左右的几率到成人时仍留有症状，其主要症状容易表现为行为冲动鲁莽不计后果，易与配偶、父母、同事等关系亲密者发生冲突等。所以儿童时期的ADHD需要及时发现和干预治疗。

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