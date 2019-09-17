机场餐饮降价换成交是市场化选择

机场餐饮价格回归理性，不仅需要餐饮商家同心协力，也需要机场管理方大开方便之门，不能以高额租金及其他形式的高额管理费来增加餐饮商家的成本。

在今年全国两会的部长通道上，中国民用航空局局长冯正霖曾表示，民航局将进一步改进服务措施，提升服务品质，推进机场餐饮“同城同质同价”。9月13日，宁夏银川河东机场发布消息，宣布将全面下调餐饮价格。本次餐饮调价共涵盖面食、快餐、盖饭、砂锅、小吃、咖啡、奶茶等九个大类的209款餐品，调整后，航站楼整体餐饮价格将有较大降幅。其中，最受旅客关注的牛肉面价格调整后降幅达54%。

机场餐饮价格过高，已成为旅客反映最强烈的问题之一。需要强调的是，机场所处地理位置决定了其特殊性，空间相对封闭且独立，不像城市中心的商业地段是连成片的、餐饮可供消费者随意选择。停留在机场里的旅客，如果有餐饮消费需求，即使面对过高的价格，也很难有其他更好的选择，因此机场餐饮具有很强的资源排他性。

另外，机场餐饮也缺乏分层化。在许多消费领域，比如繁华的商业街，虽然临街餐饮价格也很高，但在周边的小巷或非临街地段，餐饮价格会相对便宜很多，可以为不同层次的消费者提供不同的选择。机场餐饮的最大特点就是各家餐饮价格都很高，不管旅客消费能力是否存在差异，都要面对同样高的餐饮价格。旅客们对机场餐饮的不满，针对的不仅是“价高”，还有“质次”，餐饮的质量与价格并不匹配。

从前，乘坐飞机是很奢侈的消费行为，消费者大多属于经济条件相对不错的高端人士，机场餐饮专门针对这类旅客提供“贵族式消费”情有可原。但随着人民群众生活水平不断提高，以及机票价格不断下调，国民出行的需求量大大增加，民航服务开始从小众化走向大众化，旅客需求也在发生变化。就连民航价格都在随着淡旺季的变化而采取不同的价格区间，机场餐饮又怎能一成不变呢？这显然不符合基本的经济学常识。

虽然机场商家对餐饮价格高低有定价的自由，但消费者同样有选择的自由。机场可以把餐饮价格定得很高，旅客可以选择不吃，或者通过自带食品来满足需求，机场餐饮最终变成一个高价格、高利润、低销量的运营模式，不仅不符合机场为大众服务的宗旨，也不利于机场餐饮生态的长远发展。

“同城同质同价”是机场餐饮回归服务型经济的必由之路，也是机场餐饮市场化的选择。但是，机场餐饮价格回归理性，不仅需要餐饮商家同心协力，也需要机场管理方大开方便之门，不能以高额租金及其他形式的高额管理费来增加餐饮商家的成本。

如果机场管理方能把租金及管理费下调至合理水平，相当于降低了餐饮商家的运营成本，商家绝对不会宁愿生意惨淡也要维持虚高的价格。餐饮价格一旦回归理性，越来越多的旅客就会加入机场进餐的队伍，成交量的倍数级增长足以覆盖餐饮价格下调的损失。商家盈利了，也可为机场提供长期稳定的租金，从而实现三方共赢。

宁夏银川河东机场已经先行一步，其他一线城市机场也应加快改革步伐，合理控制机场店面租金，助力餐饮商家让利促销，实现共赢。另外，机场应对餐饮服务商家进行定期考核，对那些价高质次、被投诉较多的商家予以淘汰，推动机场商圈形成进出有度的良性循环。

□毕舸（财经评论人）