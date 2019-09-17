电子烟营销误导年轻人

近年来，电子烟产业迅猛崛起，但随着人们对电子烟的认识逐渐深入，其健康危害不断被各国警告。尤其是近日，美国出现首例疑似电子烟致死案例，再次引发热议。美国疾病预防与控制中心报告，截至9月6日，已发现450多起与使用电子烟有关的严重肺病病例，疑似电子烟致死案例至少有5例。在如今控烟政策日趋严格的背景下，电子烟该何去何从？

“健康替烟”站不住脚

全球七成以上的电子烟消费市场在欧美国家（美国占据近一半），但电子烟最早起源于中国。2003年，沈阳药剂师韩力为了戒烟，发明了由电池、加热蒸发装置和装有烟液的烟管组成的卷烟替代品——电子烟。烟液中有尼古丁、食用香料等成分，通过加热雾化后，吸食者就可“吞云吐雾”。因为使用中无需燃烧，可规避焦油等不完全燃烧的有害产物，该电子烟（品牌名为“如烟”）在2005年面市后，主打卖点便是“健康吸烟”。在“吸烟有害健康”的共识下，这款电子烟迎合了人们替烟的需求，第一年销量就破了亿。不过，后来由于媒体曝光“如烟”戒烟效果造假，其销量大幅受挫，最后被一家英国公司收购，转向海外市场。没想到，电子烟受到了更重视健康的欧美市场欢迎。

如今，“电子烟危害小于烟草”成了烟草公司的宣传亮点。世界第一大烟草公司菲利普·莫里斯国际公司还引领了一场“不燃烧香烟”潮流，声称电子烟是“更健康的选择”。在国内，电子烟是近几年才迅速发展起来，几乎所有商家都在用“戒烟神器”“清肺”等旗号大肆推广。但随着研究深入，电子烟“健康替烟”的形象逐渐被动摇。

9月6日，国际顶级医学期刊《新英格兰医学》发表多篇研究证明，吸食电子烟等产品会造成严重的肺损伤。8月，美国科学期刊《放射学》上有研究指出，即使是初次吸食电子烟，也会对心血管功能造成影响。5月，哈佛大学公共卫生学院的研究称，美国主流的75款电子烟中，近1/4的样本含有与大肠杆菌和衣原体相关的细菌毒素，这可能导致哮喘、肺部衰竭等疾病。此外，电子烟还存在电池爆炸、烟液渗透、高温烫伤等安全风险。美国消防管理局报告，2009~2016年间，至少有195起电子烟爆炸或起火事件。

“电子烟损害健康已在医学界达成共识，‘健康替烟’站不住脚。”中日友好医院烟草病学与戒烟中心主任、中国戒烟联盟秘书长、世界卫生组织戒烟与呼吸病防治合作中心执行主任肖丹告诉《生命时报》记者，多数电子烟仍包含尼古丁，仍会使人上瘾，增加转向使用卷烟的风险。即使有些电子烟宣称不含尼古丁，其中的丙二醇、甘油及其他杂质也是可能的有害物质，比如，丙二醇是低毒类物质，可能引起肾脏障碍，有国家已禁止在食品工业中使用。

营销瞄准年轻人

电子烟被诟病的另一重要原因是，它成了很多青少年吸食的“第一支烟”。美国疾病预防与控制中心的数据称，电子烟是美国中学生最常用的烟草产品，2018 年，美国有360万中学生吸食电子烟。美国食品和药品管理局曾多次警告烟草企业：“不得将市场瞄准年轻人”。在我国，青少年控烟志愿者联盟已将“拒吸电子烟”作为校园控烟的重要宣传内容。中国疾病预防控制中心发布的调查显示，我国使用电子烟人群以15~24岁的年轻人为主，且最主要获取途径是互联网。

记者在电商平台上搜索电子烟后发现，其价格从几十元到一千元不等，虽然页面提示未成年人禁止吸烟，但只是形同虚设，购买时无需认证或询问，就可获得。此外，记者看到，商家除使用“戒烟神器”等宣传语外，多样化口味也是一大卖点。很多商家主打薄荷、芒果、菠萝等水果口味，还有老冰棍、烟草、绿豆沙、巧克力等。买家纷纷表示“烟雾大，抽完嘴巴甜甜的”“水果味，不会呛到别人，自己也健康吸烟”……

记者还走访了KTV、酒吧和一些商业中心等年轻人聚集的地方，发现时不时就能见到推销电子烟的摊位。在北京市朝阳区世贸天阶商场附近的一个电子烟摊位，24岁的王先生告诉记者：“我没吸过（卷）烟，不过电子烟的口味很好。”另一位20多岁的女士说：“陈冠希、杨颖（二人均为公众人物）都抽电子烟，我看着挺好玩的，也想试试。”

“我国电子烟尚处于控烟政策的模糊地带，未成年人购买电子烟比卷烟容易，各种营销宣称的‘电子烟无害且有助戒烟’，也使年轻人对其危害性认识不足，甚至出现误区，对年轻人健康及控烟目标的实现带来了负面影响。”肖丹说，很多商家还通过社交网络发布视频或图片，介绍电子烟烟雾产生的各种花式图案，引发强烈视觉刺激，塑造一种“酷文化”来吸引年轻人尝试。

呼吁监管条例尽早出台

“电子烟监管条例需尽早出台，以防可能培育更多年轻新烟民。”肖丹说，在全球195个世界卫生组织成员国中，含尼古丁的电子烟已在30个国家被禁止，65个国家受到监管。我国电子烟监管也提上日程， 7月22日，国家卫生健康委员会提出，电子烟的危害问题要引起高度重视，并透露正计划通过立法监管。最后，肖丹呼吁公众：1.我国的戒烟指南不推荐使用电子烟戒烟。电子烟用于戒烟的疗效和安全性尚缺乏足够证据。有效提高长期戒烟成功率的方法包括：戒烟劝诫、戒烟咨询、戒烟热线及戒烟药物治疗。2.加强监管电子烟营销行为。电子烟商家讨好年轻消费群体，应该引起注意，尤其是有公众人物公开代言电子烟，形成了不良引导，有关部门应加强监管。3.媒体要宣传戒烟观念，不能大肆宣传甚至炒作电子烟能够替代卷烟或帮助戒烟。4.不吸烟对健康最有益。大家应尽量避免使用一切烟草制品，尤其对于从未吸过烟的年轻人来说，一定不要去尝试使用电子烟。此外，有吸烟史的父母应重视戒烟，不要给下一代树立错误的榜样。▲