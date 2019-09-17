得了“狼疮”备孕注意什么

近年来，随着对系统性红斑狼疮（简称狼疮）疾病认识的深入和治疗方案的优化，狼疮患者经过规范治疗，几乎都能回归正常的工作与生活，成功受孕、养儿育女也不再是难事。那么，狼疮患者在孕前、孕期、产后还需要注意哪些事项呢？

孕前：稳定和控制病情

需要强调的是，除高龄、合并高血压、糖尿病、肥胖、甲状腺疾病、吸烟、饮酒等普通孕期相关危险因素外，狼疮患者如果存在以下情况，发生妊娠不良事件的风险也会增加：1.妊娠前6个月～12个月狼疮病情处于活动期。2.孕期抗dsDNA抗体水平升高，补体水平下降。3.患活动性狼疮性肾炎或既往有狼疮性肾炎病史。4.抗SSA抗体和抗SSB抗体阳性（新生儿狼疮及胎儿房室传导阻滞的危险因素）。5.抗磷脂抗体阳性或合并抗磷脂抗体综合征会增加血栓、流产等的发生风险。

孕期：继续治疗、密切监测

怀孕后，患者应在医生指导下继续用药，维持病情稳定，不用过多担心药物的副作用。研究表明，持续应用羟氯喹和小剂量强的松有助于控制狼疮病情，减少复发。国内外资料证明，羟氯喹不会影响胎儿发育。如果病情反复，患者可在医生指导下口服糖皮质激素、硫唑嘌呤、环孢素或他克莫司，病情严重者可静脉滴注糖皮质激素、丙种球蛋白，或进行血浆置换。患者还需要补充钙、维生素D及叶酸。孕期禁止使用甲氨蝶呤、沙利度胺、环磷酰胺等药物。

患者在妊娠期应注意监测血压水平，尽早发现妊娠期高血压或子痫前期等并发症；注意监测血糖、有无蛋白尿或血尿，了解血小板、白细胞、血红蛋白和肝肾功能变化；注意血清补体及抗dsDNA抗体滴度变化，预防并尽早识别妊娠不良事件。

此外，患者应控制体重增长幅度，避免因出现巨大儿而影响分娩。在胎儿情况监测方面，患者应根据产科要求，按时进行超声等检查，了解胎儿发育情况，及时发现胎儿有无发育迟缓或畸形等。抗SSA和（或）抗SSB抗体阳性的患者最好从孕16周起，注意监测胎儿心脏传导系统是否存在异常。

产后：防治新生儿狼疮很重要

大约40%的狼疮患者有抗SSA抗体和抗SSB抗体阳性。这些抗体在孕中期可以通过胎盘进入胎儿体内，导致少部分婴儿发生新生儿狼疮，表现为皮疹、肝功能异常，以及心脏传导系统异常等。使用地塞米松类糖皮质激素、静脉使用丙种球蛋白，可能对逆转部分胎儿的心律失常有一定作用。患儿避免日晒，皮疹多可自行消退。（王倩整理）