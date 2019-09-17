常跷二郎腿危害多 如何改掉坏习惯？

跷二郎腿是很多人的习惯动作，许多医生也表示这是一个非常难改的坏习惯。常跷二郎腿会对我们的身体带来哪些伤害呢？我们该如何改正这个习惯？

常跷二郎腿主要会给我们的身体带来以下危害：

1．高低肩长短腿

人在跷二郎腿时只有一条腿承担重心，长时间如此容易造成腰椎和脊椎偏位等症状，会导致高低肩、长短腿等。常年保持错误姿势，使得颈椎所承受的负荷量过重，最后可能导致颈椎部位退化，甚至形成骨刺，后果十分严重。

2. 神经损伤

跷二郎腿有可能会损害神经，跷二郎腿看似是一种放松的坐姿，但实际上长时间保持这个姿势，会对身体产生危害。人体下肢有一条重要腓总神经，正好从膝关节向大腿外侧延伸，跷二郎腿时上面那条腿的腓总神经刚好受压，时间太长就会造成神经损伤。

3. 导致腿部静脉曲张或血栓栓塞

跷二郎腿时，被垫压的膝盖受到压迫，两腿长时间保持一个姿势不动，血液循环受阻，很可能造成腿部静脉曲张或血栓栓塞，影响腿部美观的同时更影响健康。所以纠正跷二郎腿的习惯十分必要，如果管不住自己，那么跷二郎腿之后一定要用双手反复揉搓或拍打酸痛、麻木的腿部以缓解疲劳，尽快恢复血液通畅。

4. 导致脊椎变形，引起背部疼痛

这种坐姿对于脊柱也有很严重的影响。人体正常脊椎从侧面看应呈“S”形，而跷二郎腿时容易弯腰驼背，久而久之，脊椎变成了“C”形，造成腰椎与胸椎压力分布不均。长此以往，还会压迫到脊神经，引起背部疼痛。

5. 损害生殖系统

跷二郎腿对于生殖系统的危害也不容忽视，跷二郎腿时间一久，会使大腿内侧及生殖器附近温度升高，对于男性来说，可能损伤精子，影响生殖健康。对于女性来说，局部温度升高形成温暖潮湿的环境，容易引起病菌大量繁殖，导致妇科疾病。

长沙市第三医院骨科副主任医师刘堂友建议，坐着时腰部最好靠着椅背，减少腰椎压力，并且要根据身高、腿长调节椅子的高度，以端坐时大腿与小腿呈90度角，让双腿处于放松状态为佳，每坐一小时就应起身活动。

本文由天津中医药大学第二附属医院骨伤科副主任医师王琳珏进行科学性把关。