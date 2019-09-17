女大胃王突然去世！长期“吃太饱”真的可能要人命

9月9日，世界排名第17名的美华裔职业大胃王李蕙过世，享年54岁。李蕙身材娇小，身高152.4cm，体重约45公斤，但她在大胃王比赛中表现惊人。关于李蕙去世的原因，其家人透露应该与大胃王比赛没有关系。那么，食量过大对个人健康究竟有没有影响？扬子晚报记者就此采访了医生。

突然猛吃不仅伤胃还伤血管

南京市第一医院营养科营养师戴春告诉记者，临床上暂时还未碰到过“撑死”的病例，但食量过大对个人的健康肯定是有影响。吃太饱的直接危害就是增加肠胃道负担，造成消化不良，人们容易出现胃酸、胃胀、腹痛、便秘等不适；还会破坏胃黏膜，引发胃穿孔、胃溃疡等疾病。此外，人的胸腔的空间是有限的，如果吃的太多，胃会撑得很大，那么会对周围的肺、心脏等器官造成压迫，久而久之也会导致代谢综合征，常见症状有高血压、肥胖等等。除了这些慢性病，暴饮暴食也会导致一些急性病，摄入过多的高蛋白、高脂肪食物，如果再过量饮酒，极易引起胰腺水肿，从而诱发急性胰腺炎，胰腺炎容易引起呼吸、消化、心血管等系统衰竭，严重可危及生命。

20岁的小力（化名）身高不到1米7，体重超过180斤，日常饮食大鱼大肉，他患有重度脂肪肝和糖尿病。假期他忙着亲朋好友聚会，美食来者不拒，喝酒喝到尽性。某天聚会后，他突然出现严重的呕吐和脱水，被送进了ICU。医生诊断，小力患有糖尿病酮症酸中毒，急性胰腺炎，情况十分危险。晚来一步，就救不回来了。

成年人一顿饭极限是3500毫升

由此可见，“吃太饱”带来的远不止是长肉，更有可能致病。但是最近几年，各类大胃王比赛、大胃王吃播颇受欢迎，那些“大胃王们”是有异于常人的特殊体质吗？

戴医生解释道，成年人空腹时胃容量是50毫升左右，正常进餐后胃容量一般是女性1200毫升、男性1400毫升，一般来说，极限是3500毫升（如果全是水，约7升左右），超过这个数字就会比较危险。当然，不同个体之间会存在一定差异，但人器官的功能是有限的，那些参加大胃王比赛的人应该是有前期的训练，增强胃的收缩功能。

老话还是得听，吃七分饱就行

那么，对于正常人来说，吃多少才算是合适且健康呢？戴医生表示：“还是那句老话，吃七分饱就行！”

七分饱是这样一种感觉：胃里还没觉得满，但对食物的热情已经有所下降，主动进食的速度明显变慢，但习惯性地还想多吃，可如果撤走食物，换个话题，很快就会忘记吃东西。而八分饱时，胃里感觉满了，但再吃几口也不痛苦。如果吃饭时间相对固定，这顿吃了七分饱，第二餐之前是不会提前饿的。如果提前饿了，就意味着没吃到七分饱，可适当再增加一点饭量。

特别提醒

暴饮暴食有时是一种心理病

明明已经吃得很饱，却又控制不住还要吃东西。专家提醒，当心这是患上心理疾病。

医学上暴食症又叫“神经性贪食症”，是指反复发生无法自控的多食、暴食行为。暴食症患者会对暴食肥胖而感到恐惧，常采取进食后催吐、导泻的极端方式进行应对。这种疾病以年轻女性居多，常因压力过大通过暴食来调节缓解情绪，长期暴食后发展为暴食症，身心遭受折磨。（通讯员 章琛 实习生 吴怡雯 扬子晚报/紫牛新闻记者 蔡蕴琦 杨甜子）