杭州大妈打了个喷嚏胸椎骨折，原因是骨质疏松

打了个喷嚏之后，腰背痛得不能动，紧急叫救护车送医院，发现竟是胸椎骨折。听起来有些不可思议的状况，近日发生在了杭州的赵大妈（化名）身上。医生说类似的状况临床中并不少见，70%以上发生于老年女性，罪魁祸首就是老年性骨质疏松。

67岁大妈一个喷嚏致骨折

赵大妈今年67岁，平时身体蛮好，家务活她一人包干，早晚还要抽时间到小区公园跳两场广场舞，感觉状态比年轻人还好。

不久前的一天，她跟往常一样在家搞卫生，莫名鼻子一痒打了个喷嚏，然后就感觉腰背痛得不行，她艰难挪到沙发上坐下便不敢再动，家人见状急得赶紧求助120。在杭州市西溪医院经过详细检查，诊断为胸12椎体压缩性骨折。

“我就打了个喷嚏而已，怎么就会骨折呢？”赵大妈对诊断完全不能理解。市西溪医院骨科主任张龙耐心跟她解释：“你的病根是老年性骨质疏松，如果没及时干预，骨头会变得越来越脆，所以很小的一个力就可能导致骨折。类似的病患在临床中并不少见，70%以上为老年女性。”

一个多月前，一位81岁的老太太由女儿陪着到张主任门诊，说是近来腰背酸痛得厉害，一查核磁共振，竟然有腰椎和胸椎两个地方骨折，而再细找诱发骨折的原因，想不到竟是午睡后的一次起身。之前还有一位70岁的老太太，刚在留下上公交车，因为正在修路不太平整，车子启动时颠了一下，她顿时觉得腰背痛得不行，最后请120把她送到市西溪医院，一查也是腰椎骨折。

专家提醒

50岁以上就得防治骨质疏松

张龙主任说，骨质疏松是多种原因引起的以单位体积内骨组织量减少为特点的代谢性骨病变。骨质疏松症可发生于不同性别和任何年龄，但多见于绝经后女性和老年男性，尤其绝经后妇女，由于雌激素的缺乏每年可有1%~3%的骨量丢失，以绝经后前十年最显著。

骨质疏松最先出现的症状是腰背酸痛，细问病史，赵大妈最近两三年一直有腰背酸痛的困扰，干了一天的家务后晚上特别明显，而休息一晚后又会有缓解，因此她总觉得是年纪大了的正常现象。而临床上另外一些莫名骨折的病人也都有同样的症状，她们都没有引起重视。随着骨质疏松的不断加重，还可能出现牙齿脱落、身材变矮、驼背等症状。当骨质疏松时，骨骼的强度抗压能力大大减低，咳嗽、打喷嚏、弯腰等一些小动作都可能导致骨折，且骨折好发于胸腰椎。

根据赵大妈的病情，张主任带领团队医生为她做了经皮穿刺球囊扩张椎体成形微创手术（PKP），手术后当天疼痛即明显缓解，第二天赵大妈就在医护指导下下床活动。

然而，等到发生骨折了再手术终究已是太晚。张龙主任提醒，在日常生活中，50岁以上的人群，骨质疏松预防和治疗是关键。

1、平时应多吃一些含钙和维生素丰富的食物，如奶制品、鸡蛋、豆制品、海带、紫菜、虾皮、芝麻等。

2、适当运动，中老年人可进行体操、太极拳、游泳、跳舞、快走等运动，促进人体新代谢以增强骨质。

3、女性超过60岁，男性超过65岁，每年进行一次骨密度检查，尤其绝经后妇女，及早采取防治措施。

4、一旦确诊骨质疏松，应积极治疗，补充钙剂和维生素D。晒太阳可以促进钙的吸收，严重骨质疏松需要药物进一步抗骨质疏松治疗。

5、日常活动注意安全，小心腰部弯曲和扭动的运动，一旦有伤后疼痛明显应及早就诊，明确诊断和治疗。

本报记者 何丽娜 本报通讯员 沈文礼