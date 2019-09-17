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秋燥来袭！喝椰香黑皮鸡枞菌炖竹荪

2019年09月17日07:53 来源：广州日报

　　推荐：广东省中医院临床营养科

　　主要功效：润燥生津。

　　推荐理由：秋燥来袭，口干舌燥，皮肤干燥，需要润燥生津。

　　材料：老椰子1个，黑皮鸡枞菌3~5根，竹荪（干）3块，鸡肉50g。

　　烹调方法：把鸡洗净斩块，黑皮鸡枞菌、竹荪洗净，老椰子开一小口；把鸡、黑皮鸡枞菌、竹荪放入椰子内，若椰子水足够则不用加水，若太少可适当加一点点水；把椰子置于蒸锅中，炖约1.5小时，取出加盐调味即可。

　　汤品点评：这个汤只需要一点点肉来调味即可，不需过多的肉。因为椰子本身就有很好的椰香味，黑皮鸡枞菌本身也是很香的，所以肉放少一点，甚至不放，做一个素汤，都是不错的。椰子汁本身是凉的，但经过炖煮，再配合性温的鸡肉，性味就平和，且还有润燥生津的作用。鸡枞菌一般是夏、秋季节采收，所以秋季食用鸡枞菌很新鲜。鸡枞菌性平味甘，有健脾益气、和胃消食的作用，全家老少均宜食用。竹荪养阴润肺，也很适合秋季食用。整个汤椰香菌香相互交织，香气诱人，滋阴润燥，喝过后满口生津，皮肤滋润。

(责编：许晓华、杨迪)


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