芡实养身，男女老少各有良方

中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚 □ 田思玮

编者的话：芡实是睡莲科植物“芡”的干燥种仁，素有“水中人参”和“水中桂圆”的美誉，自古以来就是常用的中药材和珍贵的天然补品。李时珍的《神农本草经》将芡实列为上品，称其归脾、肾经，有益肾固精、补脾止泻、除湿止带的功效，搭配不同药材使用，对各类人群都大有裨益。今天，推荐四个芡实的中药方，读者朋友可按需选用。

男性肾虚，喝芡实核桃粥

男性常闻“肾虚”色变。肾虚不光是房事过度导致的，长期情绪忧郁、饮食无规律、营养单一、烟酒过度，以及身体衰老等，都会使肾脏精气阴阳不足。肾虚的男性往往爱忘事、精力不足、工作效率降低，且情绪难以自控，烦躁抑郁，缺乏自信心；身体机能上可表现为性功能降低、遗精滑精、尿频、腰膝酸软、头发脱落或早白、更年期症状提前出现。

男性缓解肾虚，可用芡实30克、核桃肉15克、红枣肉10克；芡实打成粉，放入开水中搅拌均匀，再拌入核桃肉、红枣肉，煮粥加糖食用。

方中，芡实甘涩收敛，善益肾固精，可治肾虚不固导致的腰膝酸软、遗精滑精、遗尿尿频。李时珍记载，核桃能“补肾通脑，有益智慧”，其味甘性温，归肾、肺、大肠经，可补肾、温肺、润肠，常用于腰膝酸软、阳痿遗精、虚寒喘嗽、大便秘结。红枣肉，味甘性温，补中益气、养血安神。该方以芡实为君，补肾健脾；配臣药核桃仁，君臣相配，增强益肾之效；以红枣为引，益气的同时，使得本方甘甜味佳，非常适合男性日常保养服用。

补肾最忌急于求成，食疗的同时，患者平时还应规律饮食、作息，适度运动，建议配合练习八段锦之“两手攀足固肾腰”、五禽戏之“鹿戏”效果更佳。▲

女性补血

煲芡实莲子山药鸡汤

女性产后身体虚弱，多是由产时出血过多，或身体本来就脾胃虚弱、气血亏虚引起，会表现为脸色发白、指甲颜色暗淡、食欲不振、身体疲劳、精神低落。另外，乳汁由气血化生，如气血不足，乳汁化生无源，就会出现奶少或全无、乳汁清稀，乳房柔软、无胀痛感。

在此，推荐一个适合女性产后、经期前后服用的药膳：取鸡肉250克，芡实、莲子、怀山药各15克，大枣10克，香油、味精、精盐适量。鸡肉洗净切片，锅中加入适量清水，放入所有药材，大火煮沸后，改用小火炖至肉熟透，放入调味料即可。

中医认为，脾胃为后天之本、气血生化之源，而芡实是健脾的绝佳首选。莲子味甘、涩，性平，归脾、肾、心经，可补脾止泻、益肾固精。怀山药味甘性平，入脾、肺、肾经，具有健脾开胃、补气养阴的效果。大枣可补中益气、养血安神，常用于脾虚食少、乏力便溏。鸡肉具有滋补养身的作用，配伍芡实、莲子、怀山药，可增强健脾益气之功，使脾胃运化正常，才能让气血充盈，乳汁正常分泌。长期饮用，不但补益女性气血，还有养颜美容的作用。

此外，服用此方时，应注意调节情志，保持心情舒畅、气血调和，食疗作用才能充分发挥。▲

老人强身，用芡实莲子茯苓熬粥

随着年龄增长，老人的身体一般会变得虚弱，抵抗力下降，不但易得慢性病，还会有一些慢性腹泻、失眠多梦、夜间多尿、腰膝酸软等症状，困扰日常生活。体弱的老人，可常用芡实煮粥。

具体为：取芡实30克、莲子（去心）30克、茯苓10克，洗净并浸泡半小时，加入适量清水，用火熬制1~2小时成粥样，调味即可。方中，莲子甘可补脾，涩能止泻，既可补益脾气，又可益肾固精、宁心安神，对夜尿多、失眠、腹泻等“老年病”有很好的效果。茯苓味甘淡，性平，入药具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神等功效。现代药理研究表明，茯苓中的茯苓多糖能增强机体免疫功能，有护肝、降血糖、延缓衰老、抗胃溃疡等作用。芡实、莲子相伍，有健脾益肾之功，可缓解腹泻、夜尿频多等症状，加入茯苓可安神，同时增强免疫力。小火熬粥，使得药力缓缓发挥作用，且粥本身可养脾胃，非常适合年老体弱、慢性腹泻、失眠多梦、夜间多尿者。▲

小儿腹泻，煮芡实南瓜粥

小儿先天脾胃虚弱，若饮食不当，常会腹泻、呕吐；受凉、季节交替时，感冒者也多。建议这样的孩子常喝芡实南瓜粥。

具体方法为：准备南瓜、芡实、大米，比例约为4:1:1；先将芡实和大米下锅，加入3~4倍的水，待煮至芡实开花后，放入去皮的南瓜，煮至粥黏稠即可。

方中，芡实能收敛止泻，可用于治疗脾虚湿盛、久泻不止者。南瓜味甘性温，可补中益气、消炎止痛、解毒杀虫，改善脾胃功能，生食还有驱蛔虫的作用。现代药理研究表明，南瓜中富含的南瓜多糖能提高机体免疫功能，促进细胞因子生成，对免疫系统发挥多方面的调节功能。大米可补中益气、健脾养胃、止泻，适合于小儿体质较弱、频发感冒、腹泻者。三药熬成米粥，具有补脾、和胃、清肺的功效。脾胃运化功能正常，则体质增强，腹泻等症状皆可缓解；感冒病位在肺，肺气轻，则外邪不易侵袭，孩子就不易患感冒。本方味道甘甜可口，制作方便，长期食用可强身健体，对小儿身体有益无害。

服用此方的同时，可让孩子多练习深呼吸，能辅助增强脾胃功能，帮助消化。▲