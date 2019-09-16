北京中小学生今天开始免费接种流感疫苗

北京流感高发季即将到来。今天开始，北京继续开展免费为中小学生接种流感疫苗，在征得学生家长的同意下，学生可以在校接种。“十一”长假后，开放60岁以上户籍人群免费接种和市民自费接种流感疫苗工作。

据介绍，北京市于2019年7月15日和7月18日，通过北京市政府采购网和中国政府采购网，分别对两种免费流感疫苗的招标采购进行了公示，启动时间较往年提前了近两个月。2019年8月30日，随着四价流感疫苗采购工作的落锤，招标采购工作顺利完成，共有3家企业中标，计划向北京市供应155万支流感疫苗。目前，北京市疾控中心按照合同约定，实施疫苗采购、入库，疫苗将于9月中旬配送到位。

北京市疾控中心副主任庞星火告诉记者，目前的数量是按照以往供应量，可以与需求匹配，后续会继续购买储备，以满足需求。她提醒，流感疫苗免费接种工作将于11月30日结束，有接种需求的学生和60岁以上人群应尽早安排接种。

2007年起，北京市对60岁以上人群及在校中小学生，实施流感疫苗免费接种。使用流感疫苗13年来，观察数据证明流感疫苗对北京流感疫情控制起到较好的作用。特别是学生群体的接种率越高，聚集性疫情发生的风险越低，流感疫苗接种率≥50%的学校出现流感集中发热疫情的概率降低了85%。在流感疫苗株与流行株匹配的情况下，接种流感疫苗的个体感染流感病毒的风险可降低大约50%。

追问1

北京进入流感流行季了吗？

庞星火介绍，根据目前的监测数据，北京仍处于非流感流行季，流感病毒活动度较低。

从流感样病例来看，今年9月2日到9月8日，北京144家二级以上医院累计监测门、急诊人数821749人，其中查出流感样病例人数8382人，占比为1.02%，处于较低水平。从流感病原学检测来看，北京共采集、检测呼吸道标本286件，流感病毒核酸阳性仅1件，为乙型victoria型。

今年6月1日到9月10日，北京未报告因流感病毒引起的10人以上流感集中发热疫情。不过，随着天气转凉，流感病毒的活动强度将不断升高，且学校和托幼机构已经开学，流感集中发热疫情可能性将增加。庞星火提醒，市民应提高防范意识，尽早接种疫苗。

追问2

接种疫苗后有效期多长？

据介绍，接种流感疫苗后一周即可出现抗体，两周后免疫抗体可达最高水平，一般可保护一年。每年9月至11月为接种流感疫苗的最佳时机。往年，北京流感流行季在9月到次年3月份，市民应在流行季前及时接种。

今年可接种流感疫苗包含哪些毒株？

按照北京市流感疫苗接种工作实施方案，今年免费接种的流感疫苗有两种，分别是四价流感裂解疫苗和三价流感裂解疫苗。

其中，三价流感疫苗可以预防甲型H1N1、H3N2和BV型三个型别的流感，四价流感疫苗除了预防以上三个型别，还可以预防BY型流感。（记者戴轩）

■ 提醒

凭身份证或社保卡京籍老人免费接种

北京出生日期在1959年12月31日之前的京籍人群可凭本人有效身份证或社保卡去流感疫苗接种门诊接受免费接种，年满65周岁的人群还可以同时接受肺炎球菌疫苗的免费接种，既预防流感又预防肺炎球菌性疾病，保护更全面。

有意愿自费接种流感疫苗的市民，需要提前向接种门诊预约选择疫苗。北京设立了432家免费流感疫苗接种点和433家自费流感疫苗接种点，市民可就近选择有资质的接种门诊进行接种。

如需查询流感疫苗预防接种门诊的地址，可拨打电话12345非紧急救助热线或北京12320热线进行咨询，也可上网查询北京市卫生健康委或北京市疾病预防控制中心网站，并关注北京市疾病预防控制中心微信公众号。

近日，北京上线了官方“疫苗接种门诊地图”，可实现疫苗接种门诊地址精准定位。其中，HPV疫苗、狂犬疫苗、老年人免费肺炎球菌疫苗均包括在内。市民只要打开北京市疾病预防控制中心的微信公众号，点击菜单栏最右侧的“接种地图”，在出现的子菜单栏目里选择“接种地图”，即可进入“疫苗接种门诊地图”页面。市疾控中心相关负责人介绍，目前，流感疫苗接种点信息仍在上传中，即将录入该门诊地图。