食品安全“你送我检”，让监管双向互动

“你送我检”，既能及时解答消费者对某个食品的安全疑问，也能据此增强对问题食品的查处效率，而其背后所展现的则是市场监管与市民的积极互动姿态。

瓜果蔬菜是不是有农药残留？刚买的肉类是否有瘦肉精？中秋节假期，媒体记者从广州市市场监督管理局获悉，为提升公众食品安全的参与度和感知度，营造食品安全社会共治格局和良好的食品安全社会氛围，广州市将在节后统一开展食品安全“你送我检”活动。

据介绍，当地市场监管部门将加大快速检测不合格食品的后处理工作力度，除了第一时间告知送样人样品可能存在的安全隐患，建议其停止食用，还将按照规定程序抽样，依程序进行核查处置，对销售快检不合格食品的商家，责令下架退市、停止销售。也就是说，“你送我检”，既能及时解答消费者对某个食品的安全疑问，也能够据此增强对问题食品的查处效率，可谓一举两得。其背后所展现的食品安全监管与市民参与的积极互动姿态，值得放大。

从公开报道可知，“你送我检”活动，这几年在不少地方都开始流行起来。它一方面是更好呼应社会对于食品安全的更高期待，另一方面也反映出，食品安全监管从单向度的由上至下的抽检、监督，转变为更主动回应民众对食品安全检测、科普的服务需求。

“民以食为天”，食品安全的社会关注度极高，但对于普通大众而言，由于信息不对称等原因，自己吃的东西到底是否安全，往往只是凭“经验”，少有明确的量化结果。一般的抽检、飞检，所呈现的也只是系统性的安全状况，与民众实际感知难免存在一定隔阂。这也成为社会食品安全焦虑衍生的一大现实原因。

而直接设置在菜市场的“你送我检”快速检测点，可以让消费者第一时间知道自己所购买的食品是否安全，其即时性、现场性、透明性，所给予消费者的信任感和安全感，是无可代替的，也是一种对食品安全状况的“微观”检测，与监管部门的抽检和舆论曝光，形成了一种互补。而这个过程中，不只有检测，也还带有科普、答疑，可以说既是一种监管的延伸，也是一种接地气的科普服务。

食品安全监管、科普，需要权威，但并不是说只能冷冰冰、高高在上。特别是时下不少有关食品安全的谣言、模糊信息在社交媒体广泛传播，这也要求我们的食品安全监管和科普，要更具实效性。而相对于监管部门按自己的节奏和所掌握的信息辟谣、澄清，开展“你送我检”，让消费者“出题”，对消费者所提供的任一食品快速给出检测结果，其公信力和效率，要高得多。

当然，随着社会对食品安全的要求进一步提高，“你送我检”也还可以继续挖掘提升空间。像此前某地的“你送我检”就被曝光存在一些问题，如有部分市场监督管理所没能按照检测名单中所列出的检测项目进行检测，这要求检测本身也应保量保质，杜绝走过场；另外，目前各地的“你送我检”，主要限于食品安全周期间开展，时间较固定、频次不高，未来可以根据食品安全的社会热点和民众的反馈，提升活动频率，形成常态化机制，既为更多消费者“答疑解惑”，也对违法生产厂家和商贩形成更大威慑。