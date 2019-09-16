不少小患者得了“节日病”

外出就餐，“放纵”吃喝，肚子受不了，节日里腹泻进了医院。今年中秋节假日期间，武汉儿童医院接诊不少“节日病”小患者，以呼吸系统疾病和消化系统疾病最为集中。

中秋节小长假，5岁男孩洋洋（化名）随父母去外地游玩，连续几天都在不停赶路排队，三餐时间不定，饿了就靠吃零食喝饮料填肚子；玩累了来不及洗手，拿起东西就吃。14日回到武汉，洋洋上吐下泻，一晚上拉了五六次，浑身没力气，精神状态变差。昨天，他被送到武汉儿童医院看病，被诊断为急性胃肠炎。“门诊中呕吐腹泻的肠胃病患儿明显增多，饮食不洁、进食不规律、暴饮暴食多是儿童致病原因。”

该院消化内科主任医师梅红分析，目前天气早晚凉、中午热，温差较大，一些免疫力较弱、身体素质差的孩子，吃冷食吹冷气后容易“凉肚子”；家长带伢外出游玩，感染源增多，在外吃的东西可能不够干净；中秋节等聚餐较多，家长对孩子吃零食也更加“放纵”，儿童饮食习惯打破日常规律等因素，导致儿童肠胃不耐受，容易患上消化不良、肠道感染等疾病。

梅红提醒，节假日应该保持正常饮食，避免过量饮食引发严重的肠胃炎反应。另外，还应注意食品卫生，秋季恰恰是轮状病毒最适宜繁殖的季节，有些患儿一边吃着食物，一边又摸这摸那，受污染的食物很可能将病毒带入体内，造成秋季腹泻。