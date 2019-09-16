HPV感染了还可以怀孕吗？

32岁的小敬，不久前做婚前体检时，被检查出HPV52、58阳性，她向医生咨询，我还能怀孕吗？HPV感染就会得宫颈癌吗？生活中，像小敬这样的女性很多，建议备孕女性一旦检查出感染了HPV病毒，一定要冷静，先到正规医院咨询，医生会结合实际情况进行正确诊断和指导。

感染了HPV病毒就会得癌吗？

HPV人乳头瘤病毒，是一群微小、无包膜的双链DNA病毒。HPV分为高危型（致癌型）和低危型（非致癌型）两类。

高危型HPV与人类肿瘤关系最为密切，从肿瘤的启动、发生、发展及恶性表型的全过程都密切相关。几乎所有（99.7%）的宫颈癌都是HPV感染所引起，HPV16和18亚型与恶性肿瘤的发生最为密切，导致了70%以上的宫颈癌、80%的肛门癌、60%的阴道癌、40%的外阴癌。HPV45和31则分别承包了5%和10%的宫颈癌。

低危型HPV是导致生殖道肛门疣的病原体，HPV6和11与90%的生殖道疣及96%的尖锐湿疣有关。

性活跃期女性HPV感染率占50%-80%，HPV感染后通常没有任何症状，绝大多数HPV感染都是一过性的，进展的风险较小。多数HPV的清除是需要时间的，大约50%的人可能在半年内转阴，而剩余的20%-30%可能需要2-3年的时间才能变为正常。

而从慢性持续性高危型HPV感染到最后发展为恶性肿瘤，通常需要10-20年的时间，但少数病例例外，也有1-2年内即可进展为恶性肿瘤。

HPV感染对怀孕有何影响？

HPV对受精的影响：多数研究认为，HPV感染不会影响受精，女性HPV感染本身不会增加受孕难度。也有研究认为，接受人工授精的女性，HPV阳性精子的受孕率只有阴性精子的1/4。当男性感染，活产/妊娠率降低，流产率增加。因研究数据有限，仍需进一步验证。

HPV感染对母体的影响：不同研究发现妊娠不会造成HPV或LSIL（低度鳞状上皮内病变）的进展。

HPV感染对妊娠结局的影响：首先是生殖道感染，HPV感染本身与未足月胎膜早破无明显相关性，HPV感染是性传播疾病，易合并下生殖道的其他感染，如细菌性阴道病、外阴阴道假丝酵母菌病、沙眼衣原体等，这些下生殖道感染与不良妊娠结局相关，因此HPV阳性如合并感染，易引起未足月胎膜早破。

低危HPV感染对新生儿的影响：低危亚型HPV感染（6，11）可经产道分娩时通过母婴传播给婴儿，可引起新生儿喉乳头瘤，婴儿早期可无临床症状，随着喉乳头瘤的增大而出现呼吸系统症状，如病灶广泛，可引起严重的呼吸困难和死亡；亦可在经阴道试产时引起软产道损伤造成大出血，但有研究表示这一概率较小，故认为HPV感染对妊娠结局和新生儿造成的影响并不大。新生儿极少发生HPV的持续感染，随访到出生6个月，HPV感染可自然转阴。

HPV感染并非妊娠的绝对禁忌

HPV阳性并非妊娠的绝对禁忌，但不排除存在胎膜早破、流产、早产、妊娠期高血压疾病的风险，同时有新生儿感染的风险。但合并宫颈病变，尤其是高级别及以上的病变，应先治疗，但其引发的子宫颈治疗，可能会降低女性的受孕能力，且可能诱发流产、早产等不良妊娠结局。

我国产前保健指南要求：孕前保健（孕前3月）应包括宫颈涂片细胞学检查。孕前完成宫颈细胞学筛查及HPV检测可及时预防、早发现、早治疗宫颈癌，避免在妊娠期发现宫颈癌而被迫终止妊娠。若是孕前1年内未行宫颈癌筛查的患者，孕早期筛查也极为重要，可在孕3个月内行相关检查。

有妊娠意向的女性应早做宫颈高危型HPV分型检测和液基细胞学检查，如检测结果阳性，建议阴道镜检查；阴道镜发现可疑病灶，给予宫颈活检；如发现宫颈癌或癌前病变，待宫颈病变治愈后再考虑生育。

注射HPV疫苗作为宫颈癌的一级预防，已被多个国家采用，但对于HPV已感染的女性患者，HPV疫苗没有治疗作用，对于治疗后的再感染/损害也没有保护作用。孕前接种HPV疫苗，对病毒的母婴垂直传播并无阻断效应，因此不建议孕前接种疫苗来预防母婴传播。但是HPV疫苗可降低精液感染HPV风险，因此有助于提高辅助生殖技术（ART）的成功率。