九成群众赞同 对垃圾违法投放设定罚则

为做好《北京市生活垃圾管理条例》修订工作，今年8月，本市市、区、乡镇12257名人大代表深入到全市247个代表之家，2348个代表联络站，以及社区、村镇，听取群众意见建议，直接参加的群众有24.3万名。从统计数据看，市民高度认同垃圾减量和分类，高度赞同通过修法明确垃圾分类的义务，对于实施生活垃圾总量控制、限制一次性用品的使用、限制商品和快递的过度包装、对居民垃圾分类义务作出强制性规定、对违法投放的单位和个人设定罚则等认同度均达90%左右。

24.3万名群众“参与修条例”

市人大常委会日前介绍了“万民代表下基层 全民参与修条例”活动情况，市人大常委会代表联络室主任马曙光介绍，全市已有502位市人大代表、3337名区人大代表、8418名乡镇人大代表，总计12257名三级代表深入到全市247个代表之家，2348个代表联络站，以及社区、村镇。代表通过实地调研、召开座谈会的形式直接宣讲、听取群众意见，直接参加的群众有24.3万名。

代表就八方面设想征求意见建议

本次听取群众意见建议，代表就《条例》修订中四类八方面设想征求意见建议，具体包括是否总量控制、是否禁止或限制一次性用品、是否限制过度包装、是否对居民履行分类责任作出强制性规定、是否对违反分类投放要求的单位和个人设定罚则、是否需要加强信用惩戒、是否强化垃圾收运企业的分类收集和分类运输责任、是否建立分类收运监督制度。

为使各级人大代表到基层听取意见时，更能聚焦于条例的修订，市人大常委会相关工作机构会同市委市政府有关部门，拟定了统一的宣讲提纲，点明了修订条例的必要性、重要问题以及市政府为方便居民做好垃圾分类拟采取的措施和市民对市政府加强垃圾分类管理的建议，使得万名代表带着同样的问题和需求听取不同选区群众的意见。

88%的人赞成实施生活垃圾总量控制

市人大常委会城建环保办主任郝志兰介绍，从本次征求意见统计来看，达成了三方面的共识，一是高度认同垃圾减量和分类，群众普遍认为实行垃圾分类关系生活环境的改善，高度认可强制减量和强制分类。24万余名群众参与，88%的人赞成实施生活垃圾总量控制，92%的人赞成限制一次性用品的使用，94%的人认为应当限制商品和快递的过度包装。

二是高度赞同通过修法明确垃圾分类的义务。群众普遍认为，只有发挥法律制度刚性的约束作用，让垃圾分类成为市民的法定义务才能推动垃圾分类从理念上的认同到行动上的自觉，88%的群众认为对居民垃圾分类义务作出强制性规定很有必要，90%的群众赞同对违法投放的单位和个人设定罚则，91%的群众认为应加强信用惩戒，96%的群众赞同应当加大对收运企业混装混运的处罚力度，95%的群众认为应当建立分类收运监督职责。

三是群众普遍认为现行条例的实施为本市开展垃圾分类工作奠定了很好的基础，建议加快条例的修订工作进程，争取年内修订出台。

郝志兰介绍，今年市人大常委会和市政府联合成立了修订《条例》工作专班，在前期调研的基础上初步形成了法规修订的草案，接下来专班将根据各方面提出的意见和建议，继续完善《条例》的修订工作。

征求意见活动亮点

首次在法规草案形成阶段就通过人大代表征求群众意见

郝志兰介绍，万名代表下基层、全民参与修条例活动是一次全市各级领导干部密切联系代表、密切联系群众、密切联系基层的工作创新，也是一次开门立法、全民参与立法的生动实践，将为超大城市基层社会治理体系的建立起到积极的推动作用。

郝志兰表示，市人大常委会以修订生活垃圾条例、依法推进垃圾分类工作为抓手，首次在草案形成阶段就拿拟修订的一些内容，通过人大代表交给群众征求意见。这一开门立法的创新举措得到了代表和群众的高度认可，有利于党中央和市委的政策决策转化为人民群众的自觉行动，有利于广泛的凝聚共识，形成立法的最大公约数，也为《条例》修订后的有效实施奠定了民意基础。（记者 李泽伟）