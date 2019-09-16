2025年前北京各区将建至少三处小微湿地

“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。”湿地的独特景色不仅带给人们美的享受，也为各类野生动物提供了舒适的栖息环境，大幅提高生态环境质量。北京青年报记者昨日从市园林绿化局获悉，目前本市1公顷以上湿地总面积已达5.14万公顷，过去三年恢复和建设的湿地面积相当于10个奥林匹克森林公园大小。2025年前，全市各区将至少建成3处。

9月15日迎来第七个北京湿地日，北青报记者来到地处房山区的北京长沟泉水国家湿地公园。房山长沟历史上泉眼遍布，镇域范围内的东、西、南、北甘池四村自古有“万泉”之称。2002年起，长沟镇开始建设长沟湿地公园，目前已形成水面1600亩，总蓄水量达210万立方米。公园内分布着河流湿地、沼泽湿地、湖库湿地和稻田湿地等多种湿地类型，北甘池泉、西甘池泉等泉眼长年喷流不断，涌流不息，这样的独特景观在北方尤其是北京地区非常罕见。

据北京市园林绿化局野生动植物和湿地保护处副处长黄三祥介绍，2016年至2018年，本市恢复和建设湿地面积总计6674公顷，相当于10个奥林匹克森林公园大小。截至目前，全市1公顷以上湿地总面积达到5.14万公顷。全市已建立包括翠湖国家城市湿地公园、野鸭湖和长沟泉水国家湿地公园在内的国家和市级湿地公园11个，总面积2500余公顷。全市万亩以上的森林湿地已达10多处，包括东郊森林湿地、东南郊湿地、台湖游憩园、青龙湖湿地等。

湿地面积的增加，在提高生态质量、保护生物多样性等方面发挥了重要作用。黄三祥介绍，对水质要求很高、曾经只在延庆松山发现的珍稀水生植物——北京水毛茛，近年来在昌平、延庆、怀柔、密云等湿地中也有发现。一些珍稀的湿地物种，如震旦鸦雀、青头潜鸭、花脸鸭、白鹭等水鸟也被越来越多地发现。

除了建设大尺度的森林湿地，本市还将推动1公顷以下的小微湿地建设。今年7月，北京首个小微湿地在亚运村北辰中心花园建成。湿地建设面积仅有4100平方米，但精心种植了芦苇、睡莲、荷花等水生植物，沿岸是茵茵绿草和冲刷得溜圆的鹅卵石，很有几分自然郊野气息。“鸟啼蛙鸣交响诗，和谐共生新画卷”的诗情画境在市民身边重现。

据了解，本市正在研究制定加强小微湿地恢复建设的意见，计划到2025年之前，本市各区将至少建设3处小微湿地，利用有限的水面资源，给野生动植物营造更有利的栖息场所。（记者 王斌）