婴儿游泳成新宠 安全监管得跟上

近年来，婴幼儿游泳逐渐成为宝妈眼中的“新宠”。但市场上的婴幼儿游泳馆良莠不齐，泳池的水质是否安全，消毒是否合理，很多宝妈心里存疑。此外，目前我国并未出台婴幼儿游泳馆相关管理办法，对于婴幼儿游泳馆相关资质等未做明确规定，准入门槛较低，卫生监管存在盲区。

池水消毒效果引担忧

辽宁省沈阳市的郭女士去年新晋为宝妈，在月子中心就听说了婴幼儿游泳的诸多好处，比如水可以给孩子安全感，游泳可以缓解肠胀气等。于是，在宝宝77天大的时候，郭女士带着宝宝第一次游了泳。郭女士挑选的一家婴幼儿游泳场所是小班授课，一天换两次水。此外，该场所打出对池水进行“铜银离子消毒”的旗号。在看过池水检测报告后，郭女士花28800元购买了150节游泳课。虽然课程价格不菲，但郭女士说，与价格相比，她还是“更关注水质安全”。

婴幼儿游泳馆的水质究竟如何保障？所谓“铜银离子消毒”靠谱吗？记者了解到，目前市面上婴幼儿泳池水常见的消毒方式有3种。一是用氯制剂消毒，这种方法较为传统，池水游离性余氯达到一定含量可以起到消毒杀菌的效果。二是联合用臭氧与紫外线消毒，这种消毒方式只是表面杀菌，且除非一直照射，否则消毒效果并不理想。三是铜银离子消毒，该方法从国外引进，相对前两种消毒方法，成本较高。

“用少了起不到作用，用多了有害，而且都检测不了，处于不可控制的状态。”对于铜银离子消毒，一位卫生监督员告诉记者，目前用于卫生监督的快速检测方法，不能检测铜银离子在水中的消毒能力，必须取样拿到实验室检测，没办法做到实时监测。此外，银离子为重金属离子，如果浓度过高，会对身体造成损害。

卫生监督无法可依

国家卫生健康委卫生健康监督中心公共卫生监督处处长韩宏介绍，婴幼儿游泳场所通常规模较小，不具备室内游泳馆应该具有的水质循环管理控制的设备设施，水质难以达到规定的卫生标准。

“如果经营者管理不善，会对小泳客产生卫生健康隐患。”辽宁省卫生健康服务中心公共场所卫生监督室主任冯智田表示，“婴幼儿身体发育不完善，免疫力低下，水质中的细菌微生物含量如果过高，会导致孩子患上红眼病、中耳炎、皮肤疾病、肠道疾病等。”

在冯智田看来，婴幼儿游泳场馆的卫生监督工作目前处于“高不成低不就”的局面。他解释，《公共场所卫生管理条例实施细则》并未对婴幼儿游泳场所进行明确规定。如果将其按照沐浴场所来监管，则水质指标只有浊度可以考量，标准太低；如果按照游泳场所来监管，现有指标仅针对成人，不完全适用于婴幼儿。

“目前，我国未出台专门针对婴幼儿游泳馆的管理办法，监督执法面临难题。”韩宏表示，婴幼儿游泳是一种新业态，按照国务院精神，对新业态要包容审慎监管。对于婴幼儿游泳馆的相关准入标准、消毒设施、水质要求等问题，现在还处于研究讨论阶段。

地方标准有望突破

韩宏介绍，虽然国家没有明确监管要求，但一些地方已经做出了探索。有的地方将婴幼儿游泳场所纳入公共浴室门类监管，有些地方出台专门的地方法规进行监管。比如，山东省2012年出台了《婴幼儿游泳场所卫生规范（试行）》，对婴幼儿游泳场所的用水卫生标准、池水更换频率、水温、消毒剂和消毒设备及预防传染性疾病传播等方面做了规定；北京市正在制定相关标准；《辽宁省婴幼儿游泳场所卫生管理规范》正在审核阶段。

《辽宁省婴幼儿游泳场所卫生管理规范》的主要起草者之一、辽宁省卫生健康服务中心公共场所卫生监督室副主任章燕介绍，《规范》经过多次研究论证，相关指标具有科学依据和应用价值。例如，《规范》明确了婴幼儿游泳场所用氯制剂消毒的相关标准。虽然部分经营者和家长反对氯消毒，担心水中的余氯会刺激孩子的皮肤黏膜以及眼睛。但实际上，氯制剂消毒的方式从上世纪80年代沿用至今，已经十分成熟。从专业角度来看，氯制剂在水中产生的次氯酸消毒效果的“续航”能力强，可以持续保证水质安全卫生。

为保障婴幼儿健康，章燕说，婴幼儿游泳场所经营者必须落实卫生主体责任，选择合理的消毒方式，完善相关设备设施，及时更换池水，提供卫生健康的经营环境。监管部门则需要及时完善相关法规标准，依法监督、严格执法，净化婴幼儿游泳的市场环境，同时引导消费者合理选择消费场所，提高卫生健康意识。