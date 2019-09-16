北京湿地总面积5.14万公顷

据新华社北京9月15日电 （记者魏梦佳）9月15日是“北京湿地日”。记者从北京市园林绿化局获悉，截至目前，北京市1公顷以上湿地的总面积达5.14万公顷。计划至“十三五”末，北京将完成恢复湿地8000公顷，新增湿地3000公顷。

北京市园林绿化局野生动植物和湿地保护处负责人介绍，目前北京的湿地以永定河、潮白河、北运河等5大水系以及20多座大中型水库为主。同时，全市还建立了11个国家和市级湿地公园，总面积2500余公顷，此外还建成10个湿地保护小区，总面积1300余公顷，总体形成了以自然保护区为基础、湿地公园为主体、自然保护区小区为补充的湿地保护体系。

据了解，在新一轮百万亩造林绿化建设中，北京也结合河流流域生态综合治理、中小河道生态治理以及海绵城市建设，加大湿地保护修复力度。例如，在中心城区，结合疏解整治工作推进小微湿地建设；在平原地区的城市副中心、首都新机场、北京冬奥会、北京世园会、永定河流域等重点区域，建设大尺度的森林湿地；在生态涵养区和京津冀交界地区，则加强湿地生态保育，优化湿地生态功能。