更好满足“幼有所育”的期盼

坚守教育责任、秉持教育情怀，办高质量、有温度的教育，才能为国家和民族的未来夯实人才之基

又到开学季，不少学龄前孩子也走进幼儿园，开启了童年的快乐时光。就在不久前，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议在京召开。围绕破解“入园难”“入园贵”问题，审议国务院关于学前教育事业改革和发展情况的报告成为这次会议重要议程。

办好学前教育、实现幼有所育，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。一个故事耳熟能详：40多年前，70多位诺贝尔奖获得者在巴黎聚会。有记者问其中一位，“在您的一生里，最重要的东西是在哪所大学、哪个实验室学到的？” 这位白发苍苍的诺贝尔奖获得者平静地回答：“是在幼儿园。在那里，我学会把自己的东西分一半给小伙伴们……学习要多思考，要仔细观察大自然，这是于我一生最重要的东西。”这个故事表明，学前教育对人生轨迹有重要影响。

党的十八大以来，我国学前教育事业快速发展，管理制度不断完善，“入园难”问题得到有效缓解。但相比人民的期盼，学前教育目前仍是整个教育体系的短板；“入园难”“入园贵”依然是困扰老百姓的烦心事之一；学前教育资源尤其是普惠性资源不足，幼师队伍建设滞后，监管机制不健全，保教质量有待提高……破解这些难题，才能啃下教育领域改革攻坚过程中这块难啃的“硬骨头”。连续实施三期学前教育行动计划、印发《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，正是旨在保持学前教育良好发展势头，回应人民群众对接受良好学前教育的期盼。

帮助学前教育迈过“爬坡过坎”关键期，尽快补上“短板”，需要进一步加大扶持力度，提升普惠服务水平。有研究发现，在学前教育上每单位的投资，可获得17倍的回报，这其中包含对个体成长的回报，也包含对社会福利、预防犯罪、增加税收等在内的社会公共事业的回报，研究验证了学前教育的社会公益事业属性。因而，学前教育必须坚持政府主导，落实各级政府在学前教育规划、投入、教师队伍建设、监管等方面的责任，充分调动各方面积极性，鼓励引导规范社会力量以公益普惠为方向、以安全规范为底线，以保教质量为目标办好幼儿园。

同时，满足人民群众对接受良好学前教育的期盼，还要划出红线，遏制部分民办园过度逐利的现象。近年来，人民群众对于上好园的旺盛需求使得学前教育成为资本逐利的重要领域。以资本运作追求更大规模、获取更高回报的行为，背离了学前教育的公益普惠属性，破坏了学前教育的健康生态。因此，严格落实有关社会资本的规定、“民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市”的禁令，对于促进学前教育优质发展，至关重要。

“求木之长者，必固其根本”。学前教育是重要的社会公益事业，唯有政府、社会、学校、个人共同努力，坚守教育责任、秉持教育情怀，办高质量、有温度的教育，才能满足人民群众对“幼有所育”的期盼，为国家和民族的未来夯实人才之基。

《 人民日报 》（ 2019年09月16日 05 版）