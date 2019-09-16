运动不仅燃烧卡路里 过量还会“溶解”细胞危及生命

近日，据媒体报道，天津市民许先生反映，自己的女儿在学校遭班主任体罚连续做10分钟蹲起后，天津市儿童医院开具的诊断证明显示，许先生女儿被诊断为横纹肌溶解。天津市红桥区教育局了解到，上述教师体罚学生导致学生横纹肌溶解住院治疗的情况属实，学校方面已向当事学生家长致歉，家长可通过法律途径找学校索赔医疗等费用。

此事件一出，引发热议，很多人觉得，“这老师也太倒霉了吧。”但更让人好奇的是，横纹肌溶解这个拗口的专业名词究竟是一种什么病，引发的原因是什么，又该如何预防呢？

急性潜在致命综合征

“横纹肌溶解症是一种急性、潜在的致命综合征，发病机制大概由两部分组成：横纹肌分解；肌肉细胞内容物，包括大量肌红蛋白、肌酸激酶、电解质等突然释放到血液中进入血液循环。”9月11日，河南省肿瘤医院骨与软组织科副主任医师、美国杜克大学肿瘤中心访问学者张鹏在接受科技日报记者采访时说。

对此，北京清华长庚医院重症医学科主治医师吴圣解释，通俗地说，横纹肌溶解综合征是多种原因导致肌肉坏死，出现肌痛、肢体肿胀和肌肉无力；而肌细胞坏死后大量的细胞内物质释放入血，一方面产生严重的炎症反应，出现发热、低血压等表现，另一方面大量钾、磷、肌红蛋白等入血后会引起内环境紊乱、肾脏损伤。

横纹肌溶解综合征多伴有急性肾功能衰竭及代谢紊乱，发病原因非常复杂。

过量运动是常见原因

“过量运动确实是引起横纹肌溶解的常见原因之一。”吴圣说，在日常生活中，很多因素都会导致横纹肌溶解或者引起并发横纹肌溶解。

吴圣举例说， 2008年汶川地震大量的伤员因为外伤后肢体受压，出现挤压综合征，其中一个主要表现就是横纹肌溶解。对于刚开始锻炼或健身的人，由于缺乏科学的运动方法，常在剧烈运动后出现肌痛、肢体肿胀、肌肉无力、尿呈茶色等横纹肌溶解表现。上述报道中天津的那位小朋友，也是因为短时间剧烈运动，导致了横纹肌溶解。

另外，因为高胆固醇血症患病率高，很多人接受他汀类降脂药物的治疗，口服此类药物后出现横纹肌溶解的人也不少见。当然，还有很多原因导致横纹肌溶解，比如高热（像中暑患者几乎都存在横纹肌溶解）、低体温、低钾血症、甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退、休克、一些免疫系统疾病和细胞代谢疾病、毒物、药物、细菌或病毒感染、肢体动脉栓塞、电击伤等。

张鹏也表示，运动过度是会引起横纹肌溶解，目前医学上称之为运动性横纹肌溶解综合征（简称ERB）。据有关报道，ERB的发病率极其低，大约为3/10000，常发生于长途越野跑、马拉松运动等高强度运动的人群。但目前有研究表明，ERB在一些非典型剧烈运动中发病率越来越高。

小龙虾也来掺和？

此前，有媒体报道，食用小龙虾也会引起横纹肌溶解，引得钟爱小龙虾人士望“虾”兴叹，心存疑虑。

“发病前24小时内进食过鱼类等水产品引起的，不能用其他原因解释的横纹肌溶解综合征，医学上称之为哈夫病，其中食用小龙虾、虾黄、喝酒是患病的危险因素。”张鹏说。

张鹏介绍，据文献记载，2016年，我国曾对安徽、江苏、湖北等长江沿岸省份的811例横纹肌溶解综合征病例进行调查，结论显示，病因可能主要与长江流域当时发生的严重洪灾有关，导致沿江局部地区的小龙虾受到某种“致病因子”污染，并沿长江主干道或支流扩散至中下游及其周边水系的部分地区。长江主干道或支流水域附近居民在野外捕捞，或购买流动摊贩贩卖的野外捕捞小龙虾，然后在家加工食用是发病的主要危险因素。严重洪灾可能还导致个别养殖场的小龙虾受到污染，并通过销售渠道流向批发、农贸市场、进入餐馆，从而导致食用者发病。“致病因子”目前主要考虑化学品污染、生物毒素、小龙虾种属变异等，具体病因仍需进一步深入研究 。

“目前临床上没有具体研究证明食用小龙虾导致横纹肌溶解。”吴圣说，但大众应该警惕两个可能存在的高危因素：一个是毒物，即水产品在养殖过程中是否违规使用食用添加剂等；第二个是水产品本身，可能携带细菌、病毒或寄生虫，处理不充分可能导致人体感染，从而并发横纹肌溶解。另外，同其他食源性疾病一样，水产品在清洗、烹饪、存放过程任一环节出现问题，也可能导致人体感染而并发横纹肌溶解。

大可不必过度恐慌

那么，横纹肌溶解综合征有哪些表现，又会给人体带来怎样的伤害呢？

“横纹肌溶解最常见的表现就是肌痛、肢体肿胀和肌肉无力，会出现茶色尿。如果病情较轻，患者又无特殊基础疾病，通过休息、大量饮水，症状会很快改善。”吴圣说。

吴圣指出，事实上，大部分患者经历了上述这样一个过程，但他们并没有到医院就诊。有约30%患者会出现急性肾损伤，除了茶色尿（肌红蛋白尿）外，伴有尿量减少、血肌酐和血尿素氮升高、高钾血症、高磷血症、代谢性酸中毒，重症患者会需要透析，甚至危及生命。如果患者没有基础肾病，积极去除横纹肌溶解病因，发展成尿毒症的患者不到10%。

在张鹏看来，横纹肌溶解最常导致的机体不良后果是急性肾功能障碍、电解质紊乱、代谢性酸中毒、休克及急性肝功能障碍。

“急性肾功能障碍肾衰竭是横纹肌溶解症的一种常见并发症，它的主要临床症状为肾血管收缩、肾小管细胞脂质过氧化以及肾小管堵塞。横纹肌溶解合并急性肾衰竭会威胁到患者的生命，据调查显示，其死亡率为32.3%—36.7%。”张鹏说。

“此病发病率较低，普通人大可不必过度恐慌。”吴圣提醒公众，如果不是遗传因素，其实预防横纹肌溶解症并不难，一是加强体育锻炼，二是平时不运动却突然进行运动的人，要循序渐进，切不可一次运动量过大。