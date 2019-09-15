美国北卡罗来纳州立大学社会医学院公众健康医学系客座教授 闫 爽

很多老年朋友热爱跳舞，既愉悦身心，又可活动关节，锻炼身体，但不是所有老人都适合跳舞。

高血压、冠心病患者不宜。广场舞大多音乐分贝高，节奏快，可能导致高血压患者血压升高，发生意外。冠心病患者不能跳过于欢快的舞蹈，否则易因情绪激动和过度疲劳而诱发心肌梗死、心绞痛等。

眩晕者不宜。跳舞离不开各种旋转，有眩晕病史的老人跳舞只会晕上加晕。所以患有内耳性眩晕等老人最好不要跳舞，以免晕倒摔伤。

膝关节炎患者不宜。舞蹈中经常出现的扭动、转圈、下蹲等动作，对膝关节不好的老人挑战很大，跳的时候若上下肢的肌力和运动控制不理想，还会造成关节囊的拉扯和关节韧带的松弛。

胃下垂患者不宜。此类老人跳舞会引起胃部震动，促使内脏向下移位加重。尤其饭后跳舞，会导致腹部疼痛。

有癫痫病史者不宜。这样的老人只适合比较舒缓的运动，不能跳舞，尤其不能在室内舞厅，变幻的灯光和音乐均可能导致癫痫病发作。

老人跳舞，最好选择节拍小于每分钟100步的，如扭秧歌、中快步舞、健身舞、扇子舞等有氧、中等强度舞蹈。注意要控制强度，脉搏最好保持在100~120次/分。每次跳舞时，尽量别超过1小时，劳逸结合非常重要。此外，别穿硬底鞋跳舞，容易滑倒。▲