热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

女性朝九晚五保护记忆力

卢一飞

2019年09月15日07:40 来源：人民网-生命时报

　　美国流行病学家发现，与不工作的同龄人相比，朝九晚五的女性老后记忆力保持得更好。

　　美国加州大学洛杉矶分校公共卫生学院的研究人员选取了1935~1956年期间出生的6385名女性，对她们进行平均13.8年的追踪研究。根据参试者是否进行有偿工作、是否已婚、家中是否有18岁以下子女等状况，研究人员将她们归类为5种工作-家庭模式：有工作但未当母亲、有工作的已婚母亲、有工作的单身母亲、不工作的单身母亲和不工作的已婚母亲，其中人数最多（4450人）的是有工作的已婚母亲。随访期间，研究人员每两年使用标准化测试（即时和延迟词语记忆）对参试者的记忆力进行一次检测。结果显示，50~60岁阶段，各组之间的记忆力无显著差别；60岁过后，组间差异开始显现。具体来说，在65~75岁的年龄段中，中年时不工作的女性比中年时有工作的女性记忆力下降速度快两倍。研究成果发表在阿尔茨海默病协会国际会议上。

　　研究人员认为，鼓励妇女参与劳动的政策是保护她们记忆力的有效策略，可实施的合理方法包括促进同工同酬、带薪休假制度、提供经济实惠的育儿服务等。▲

　　（卢一飞）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn