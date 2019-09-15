女性朝九晚五保护记忆力

美国流行病学家发现，与不工作的同龄人相比，朝九晚五的女性老后记忆力保持得更好。

美国加州大学洛杉矶分校公共卫生学院的研究人员选取了1935~1956年期间出生的6385名女性，对她们进行平均13.8年的追踪研究。根据参试者是否进行有偿工作、是否已婚、家中是否有18岁以下子女等状况，研究人员将她们归类为5种工作-家庭模式：有工作但未当母亲、有工作的已婚母亲、有工作的单身母亲、不工作的单身母亲和不工作的已婚母亲，其中人数最多（4450人）的是有工作的已婚母亲。随访期间，研究人员每两年使用标准化测试（即时和延迟词语记忆）对参试者的记忆力进行一次检测。结果显示，50~60岁阶段，各组之间的记忆力无显著差别；60岁过后，组间差异开始显现。具体来说，在65~75岁的年龄段中，中年时不工作的女性比中年时有工作的女性记忆力下降速度快两倍。研究成果发表在阿尔茨海默病协会国际会议上。

研究人员认为，鼓励妇女参与劳动的政策是保护她们记忆力的有效策略，可实施的合理方法包括促进同工同酬、带薪休假制度、提供经济实惠的育儿服务等。▲

（卢一飞）