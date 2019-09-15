人类好像天然就喜欢音乐，在提升积极情绪、减少负面情绪上，音乐有很强的功效，为何它有如此神奇的力量？美国伊利诺伊大学斯普林菲尔德分校沙赫拉姆·赫什马特教授总结多项研究给出答案：

1.带来愉悦。音乐能刺激大脑的奖赏系统，像食物、性爱、金钱一样，让我们感受到快乐。

2.体内节律与音乐同频共振。听音乐时，一个人的体内节律，比如心率，会随着音乐节奏加快或减缓，最后达到同频共振。特别是当听欢快激昂的音乐时，一个人的身体会合着音乐节奏而动起来，比如点头、踏脚、用手敲击桌面等。此外，许多人锻炼时喜欢听音乐，因为音乐可以起到调动潜能的作用，让运动看起来不再艰苦费力。

3.有助回忆起过去的美好。音乐能起到唤起过去美好记忆的作用。比如听到自己当年婚礼上播放过的乐曲时，当时的难忘场景、美好回忆可能会一一浮现在眼前，让人感到温暖。

4.情绪感染力。与捕捉把握其他人的情绪相同，人们也能从音乐中感受到情绪。比如，悲伤音乐令人感到悲伤，欢快音乐让人情绪高昂。这种“共鸣”能让我们觉得自己被理解，内心更平静。

5.在脑海勾勒出画面。音乐可有效地在收听者脑海里勾勒出视觉形象，从这个意义上说，音乐是强效的刺激物。通过内心里的视觉形象，听音乐的人可以平复放松下来。

6.有共鸣的歌词。引起共鸣的歌词会打动人的心弦，让人把隐藏在内心深处的情感和体验释放出来。（林 帆 编译）