卒中“猛于虎”预防有方法

脑中风，医学上称之为脑卒中，是一种急性脑血管疾病。简单来说，脑血管堵塞了（缺血），或者破裂了（出血），都叫作脑卒中。目前，我国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段，脑卒中已成为最常见的致死原因之一。

脑卒中不仅致死率高，更可怕的是致残率高。研究数据显示，每4名卒中患者中，就有3名出现不同程度的残疾，我国每年用于脑卒中的医疗费用高达400亿元。正所谓，“卒中猛于虎”。

三个步骤知晓中风先兆

中风后果严重，不可不预防。如何提前知道自己是否可能会中风？我们先来做个小测试。

第一步，双臂向前平举，闭上眼数到10，睁开眼，看看你的双臂是否还在同一水平线上？

第二步，仍是伸平双臂，这次张开手掌，十指前伸，快速转动你的双手，看看你的双手转动速度是否一样？

第三步，叫上一个小伙伴、老伙伴，面对面站好，让他/她手掌朝向你，并不停地将手变换位置，你用食指点一下自己的鼻尖，再点他/她的中指，如此往复，你能每次都点对么？

如果上述问题的答案都是肯定的，恭喜你是正常的。如果答案中有一个或是多个是否定的，那有可能就是脑中风的先兆。

此外，还有一个快速识别脑卒中的“120”法——

“1”看1张脸：不对称，口角歪斜。

“2”查2只胳膊：平行举起，单侧无力。

“0”（聆）听语言：言语不清，表达困难。

如果出现上述症状，迅速拨打“120”！一秒也不要迟疑！

切不可因年轻而大意

许多年轻人以为，脑中风主要发生在中老年人身上，自己年轻，身强体壮，离脑卒中很远。真的是这样吗？抛开不可变的（年龄、遗传、性别等）因素，我们来看看脑卒中都是怎么发生的。

一、“高老庄三兄弟”。

脑卒中的危险因素中，有个大名鼎鼎的“高老庄三兄弟”——高血压、高血脂、高血糖。高血压会使血管的张力增大，血管一“紧绷”，就容易引起血管壁损伤，使得动脉变硬、变脆、管腔也变窄了，血压突然一高，血管就绷不住了。高血脂容易造成“血稠”，在血管上形成小斑块，小斑块越来越多、越来越大，就把血管堵住了。高血糖则与动脉粥样硬化有关。血管壁破了以后，血小板开始“兴奋”，凝血酶为血管内膜损伤处进行修复，本来几个血小板就够了，但是血糖一高，血小板就特别“兴奋”，呼朋唤友，直接把血管堵上了。

需要强调的是，高血压患者发生脑卒中的概率是正常人的4到7倍，高血糖患者脑卒中发病率比正常人高2~3倍。而且这三兄弟还是“情深义重”“相辅相成”“相互促进”的典范，得了一个，另两个也不远了。

二、心脏病。

心房纤颤是脑卒中的一个非常重要的危险因素，房颤患者卒中风险是无房颤人群的5倍。房颤发生后，心房收缩功能减弱，心房中的血液无法被完全泵出，瘀滞在心房内，逐渐结成块、形成血栓。血栓一旦脱落，就会随着血流进入脑部血管，很容易堵塞血管，阻断脑部供血，导致脑卒中。

三、不良饮食、缺乏运动。

管不住嘴，迈不开腿，是所有胖子的通病吧。都说胖子是潜力股，没错，在脑卒中的世界里，胖子是十足的“潜力股”和“绩优股”。体重比标准体重增加11-19千克，发生缺血性脑卒中的危险增加1.7倍；增加20千克以上，危险增加2.5倍。

四、吸烟酗酒。

吸烟酗酒的危害不用多说，只说一句，吸烟酗酒也是高血压的重要危险因素！

预防中风须先从改变习惯做起

知道了高危因素，就要做好预防。如何预防脑卒中？

一、饮食“八字方针”。

“调整”，即调整进食顺序，先吃水果后吃饭。现在大部分人的问题主要是热能过剩，总是习惯饭后吃点儿水果。热能过多，自然就会超重肥胖。我们常吃的水果，像苹果、梨、橙子、猕猴桃等，都是低热能食物，而且是低血糖生成指数的食物。所以先吃一点低热能食物垫垫肚子，自然就会少吃点高热能的食物。

“维持”，即维持高纤维素摄入和食物多样化的好习惯。高纤维素的摄入主要是谷物、薯类、蔬菜、水果，食物多样化就是天然食物什么都吃一点。身体里各种各样的组织必须要有多种营养素，世界卫生组织和粮农组织提出的解决营养问题的第一法则就是杂食，天然食物什么都要吃一点。

“控制”，即控制肉类、油脂、盐。肉和油都是高热能的食物。北京人均吃油多少？83克油，这要慢跑一个半小时才可以消耗掉。消耗不掉，自然超重、肥胖就来了。盐我们推荐6克。现在全国平均是多少？12克，超出1倍。所以，要把盐减下来，培养一个淡口味。

“增加”，即增加水果、奶、谷物及薯类食物的摄入。喝奶很重要的作用就是补钙。我们中国人，喝奶太少，人均半两，喝的太少太少了。按照我们缺钙的情况，每天应该喝400-500毫升，这样才能补够一天的钙。

还有专家提出，在饮食上要注意“十个网球”：一天不超过1个网球大小的肉和2个网球大小的主食，保证3个网球大小的水果，不少于4个网球大小的蔬菜。

另外，再加四个“一”：每天一个鸡蛋，连黄全吃了；一斤牛奶；一小把坚果，花生、核桃、杏仁、榛子，每天一小把；再加一副扑克牌大小的豆腐。这些都是对健康很有好处的食品。

二、锻炼“三要素”。

频度：每周至少三次。一般来讲五次左右最好，有一到两天的休息时间。人在一个惯性运作里是最好的。如果平时不锻炼，只有到了周末才锻炼一次，每次都是大汗淋淋，这样的锻炼可不好。因为突然的一次大量运动，往往是引发心脑血管突发事件的诱因。

时间：每天半小时以上，2小时以内，这样身体的机能状态才能跟得上。但如果少于半小时，身体的消耗不够。

强度：中等强度最好。那么，用什么来判断运动强度够不够？答案是心率。50岁达到120次/分，60岁可以低一点，到110次/分。年轻人可以采取一些器械，像哑铃、拉力器，另外也可以用自身的重量，比如说俯卧撑、仰卧起坐。对于老年人，可进行慢跑、散步、柔软体操、打太极拳等有氧运动。

三、戒烟限酒，心情平和。

总而言之，在日常生活中，要注意以下10点：（1）饮食要清淡；（2）适度增加体力活动；（3）克服不良嗜好，如戒烟、限酒；（4）防止过度劳累、用力过猛；（5）老年人应防止快速的体位改变、便秘；（6）注意气候变化；（7）每天饮水要充足；（8）看电视、上网等不要太久，避免久坐；（9）保持情绪平稳；（10）定期进行健康体检，发现问题早防早治。

（作者：孟雪，单位：首都医科大学宣武医院急诊科）