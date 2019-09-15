把免费接种流感疫苗的好事办好

日前，北京市疾病预防控制中心发布消息，本市流感疫苗接种工作全面启动，全市设立432家免费流感疫苗接种点和433家自费流感疫苗接种点， 9月16日起陆续为在校中小学生实施免费接种，“十一”长假后为60岁以上京籍人群开展免费接种，并为市民提供自费流感疫苗接种服务。市民可就近选择有资质的接种门诊进行接种。（9月13日《北京青年报》）

这是一项重大利好消息！这一举措彰显了政府关注民生的健康关怀。为在校中小学生和60岁以上京籍人群开展免费接种，体现了未成年人优先、老人优先的原则。

流感是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病，传染性强，主要经空气飞沫传播，人群普遍易感。世界卫生组织今年发布了《2019-2030年全球流感战略》，指出“每年接种流感疫苗”是预防流感的最有效方法。接种流感疫苗后一周即可出现抗体，两周后免疫抗体可达最高水平，一般可保护一年。每年9月至11月为本市接种流感疫苗的最佳时机。

据报道，按照北京市流感疫苗接种工作实施方案，今年的免费流感疫苗共有两种，分别是四价流感裂解疫苗和三价流感裂解疫苗。北京市使用流感疫苗以来，既往的观察数据证明，流感疫苗接种是预防和控制流感的最有效的措施，可以显著降低受种者罹患流感及流感相关并发症的风险。

为在校中小学生以及60岁以上京籍人群开展免费接种流感疫苗，这也是一项健康福利。免费接种流感疫苗，在不久的将来可能逐步成为人民群众的健康福利的必选项。但是目下还不能一步到位，所以只能坚持“中小学生和60岁以上老人优先原则”。

要把免费接种流感疫苗的好事办好，需要有关部门各项配套措施跟进，诸如广泛进行宣传教育，普及接种流感疫苗好处的知识，让人们打消顾虑，积极支持参与免费接种流感疫苗工作。

同时也应向人民群众讲清楚，为什么免费接种流感疫苗只是局限于中小学生以及60岁以上京籍人群，而不是全民享受，这些担心是情有可原的。因此有关部门应该解释清楚。

从目前看来，免费接种流感疫苗，还不能一下子全民普及，只能是一部分人的免费接种，逐步推广到其他人群只是早晚的事。这些道理讲清楚了，就可能避免产生一些不必要的误解，就能取得广大老百姓的支持与拥护，免费接种流感疫苗的好事才能办好办实在。