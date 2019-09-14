设“一人食”餐位，高校食堂也可玩出“花”来

据北京青年报报道，开学伊始，一段拍摄浙江万里学院学生食堂的视频走红网络，视频显示该学校食堂不仅在用餐区域设置了可以看电影、比赛的大屏幕，还推出了“一人食”餐位，引发网友热议。

在很多人的印象中，食堂就是吃饭的地方，只要提供足够的座位和可口的饭菜，足矣。殊不知，随着时代的发展，在大力倡导人性化的当下，食堂的服务其实还存在不小的改善空间。浙江万里学院对学生食堂的改造，颇具借鉴意义。

“一人食”座位既解决了有人喜欢一个人吃饭的需求，体现了人性化，又提高了食堂座位的利用率，可谓一举多得。

很多网友对“别人家的食堂”纷纷表示羡慕的同时，也有网友认为“一人食”座位的设置影响了学生们坐在一起吃饭的社交机会。这样的担忧，其实有点多余了。

据悉，目前“一人食”餐位的设置不到20个，基本上是一座难求，“一人食”座位的设计也并不仅是针对吃饭问题，两个座位相对，中间有一个隔板，隔板上还有一个可以打开的窗口。很多同学会选择来这里看书或者用电脑，有时两个同学一起来会选择对面坐着，想要交流沟通，可以打开窗口进行交流。

食堂是一所学校的窗口，这几年一些高校出台各种外卖禁令，但收效甚微。如果能在食堂的人性化服务上做足做好文章，又哪用得着三令五申搞什么“外卖禁令”。

有鉴于此，这样的“别人家食堂”，不妨多多益善。

胡欣红（教师）