常翻旧书 退休有乐趣

老人的家中往往有很多旧书，这些不仅是过去生活的印迹，也是宝贵的家庭精神财富。退休后，老人有了更多自由支配的时间，不妨多翻翻家中旧书，“温故而知新”的同时，还能起到锻炼大脑的作用。

翻旧书时会调取大脑中原有的存储，让老人不自觉地进行比较和拓展，这是对大脑的一种训练。学习是一个螺旋上升的过程，常翻旧书可在原有基础上向更高层次拓展，知识在大脑中呈网络形态存储，并不断朝纵深伸展。

翻旧书还能加深对生活的感悟。读新书是博览，翻旧书就是熟读温习。博览是广取，熟读才是精收。常翻旧书，形成熟读的习惯，老人才能将知识转化成自己的精神产品。比如，熟读《红楼梦》，会从“满纸荒唐言”中，掬一把辛酸泪；熟读《三国演义》，“桃园三结义”令人感受同生死、共患难友情的真挚；熟读《水浒传》，老人能体悟侠肝义胆、义薄云天的浩气……在家一隅，却可“纵情四海”，这也是一种退休之乐。

提醒老年朋友，如果从旧书摊淘书，回来后不要直接放进书架，最好把柔软、干净的毛巾放进滴有消毒液的水中浸泡，拧干后轻轻擦拭书脊和前后书皮。也可先用软硬适中的小板刷轻轻拭去书头上的尘土，再用柔软毛巾擦书口和书根。老人还要记得定期晒旧书。春秋季节选择风和日丽之日，将书放在阳光下晒2小时即可。如果是夏天，晒30分钟足够。冬季晒2~3小时。书柜最好选择封闭性较严密的木制带玻璃门的款式，以防灰尘侵入。书房应注意经常通风。