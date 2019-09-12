助听器别等失聪了才戴

随着年龄增长，有些老人感觉越来越听不清，开始考虑是否要戴助听器。到底什么时候该戴助听器？

1.听力不集中。部分早期耳聋患者首先感到的是听觉注意力的变化。比如，时间稍长便不容易把注意力集中在聆听对方说话上。2.说话声音变大。有些人明显感觉听到的声音不够大，因此经常将手拢在耳后，以增大接收的声音。3.耳鸣眩晕。耳鸣和眩晕往往是耳聋的信号。4.打岔或要求对方重复，打电话时常要求对方提高音量。如果出现上述情况，就提示需选配助听器了。

有些老人觉得戴助听器就说明“聋了”，还有人认为戴助听器会导致听力下降。这些都是错误的认识。助听器只会帮助我们更好地聆听，相反，不佩戴助听器反而会导致听力下降越来越快。另外，老人不要图省事，在双耳均有听力损失的情况下只戴一个助听器，不仅影响聆听效果，还会导致听声音缺乏方向感，使佩戴助听器的耳朵听力下降更快。

老人配助听器，一定要到正规医院检查。有些助听器经销商担心客户流失，不要求客户去医院做听力测试就直接推荐产品，或只让客户简单做个测试，这样会导致助听器并不适合老人的实际情况。

有些老人配了助听器后就希望立竿见影，效果肯定会有，但不会一下就那么明显，因为戴助听器有1~3个月的适应期，刚戴上可能不舒服，出现耳朵发闷、发胀的现象，甚至个别人还会出现刺痛的感觉，所以初戴助听器的老人要有一定的心理准备。