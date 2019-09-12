受访专家：中国室内装修协会副会长 宋广生

对于小户型家庭，储物收纳是“老大难”，每平米使用面积都很珍贵。为节省空间，上面躺人、下面储物的榻榻米成了市场新宠。打着“日式”旗号的榻榻米实际起源于我国舜尧时期，当时称为席居，多为蔺草编织而成，铺在地上供人坐卧。随着凳子及高脚床盛行，逐渐在中国衰落，却由于小户型的需求，又开始盛行起来。

中国室内装修协会副会长宋广生表示，榻榻米首屈一指的优点就是功能多，兼具床、地毯、凳椅或沙发等多种用途，房子空间可被有效利用。有些家庭还在榻榻米上设计书柜、衣柜、书桌等，让家里看起来整齐有致。但从健康角度考虑，榻榻米也有一些不可回避的缺点。目前市场上的榻榻米多是抽屉式和翻盖式的设计，下面主要用来储物，形成很多卫生死角，容易藏灰尘，而且清洁不便。对于南方城市的家庭可能问题更大。由于榻榻米接近地面，且密闭透气性差，多雨、气候潮湿的环境中，木制榻榻米很容易受潮生虫。此外，如果家庭冬季使用地暖，那么榻榻米下方最好不要作储物用，否则容易损伤物品。自家是否适合铺设榻榻米，一定要根据实际情况决定，不能一时脑热。榻榻米的成本不低，而且固定后不能移动，如果家中结构有变，重新规划会很麻烦。

若家中空间过小，放置常规床无法满足所需，或放不下衣柜和书柜，想要空间多重利用，可以考虑榻榻米。但要注意清洁，每半个月或一个月整体打扫一遍，避免成为卫生死角。（特约记者 王 健）