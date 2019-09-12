金龙鱼1:1:1彰显奥运健康品质 人民广场舞淮安站落下帷幕

9月8日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛淮安站决赛在淮安万达广场举行。

经过三天初赛的激烈比拼共有十五支队伍脱颖而出进入决赛，为鸟巢总决赛发起最后的冲击。人民广场舞大赛每一站只有冠军队伍才有资格参加最后的比赛。决赛当日各位领队带着她的小伙伴们早早抵达活动现场，自发的组织队员们在场外进行排练，他们对此次广场舞大赛的重视程度不言而喻。时间已过下午五时，在主持人的召唤下，阿姨们迅速集合到主舞台前，精心装扮过的阿姨们面色红润、容光焕发，精神头也已调整至最饱满的状态，准备迎接最后的挑战。伴随着欢快的主题曲《1:1:1舞出好比例》响起，在淮安观众的热切期盼下，人民广场舞大赛淮安站决赛正式拉开帷幕。

决赛赛程分为规定舞蹈表演以及自选舞蹈表演两个阶段，然后由评委进行点评打分，评选出一二三等奖以及优胜奖。比赛开始只见阿姨们精神抖擞，纷纷拿出看家本领，为我们献上了一场精彩纷呈的视觉盛宴。俏舞娘艺术团的《华夏同唱中国梦》给人留下深刻印象，他们手持腰鼓，身着红彤彤的衣裳，身姿矫健、热情洋溢，在振奋人心的音乐声中舞出人民心中的中国梦！最终俏舞娘艺术团凭借精彩的表演获得第三名的好成绩。夺得第二名红岩艺术团带来的表演是《我的祖国》，借此庆祝即将到来的祖国70周年华诞，表达她们对祖国的热爱之情。顾盼多姿、翩若惊鸿这些词语用在她们身上显得十分恰当。一曲舞罢，掌声雷动，她们真正的舞出了自信、舞出了美丽、舞出了健康。山山艺术团的一曲《饮酒欢歌》以其丰富的文化内涵、翩跹的舞姿和独具一格的舞蹈风格赢得了观众以及评委的一致好评。从出场就赢得阵阵掌声，表演结束后献给她们的掌声也是经久不衰，优美的藏族舞蹈在她们活灵活现的舞步演绎下，舞蹈内容表现的淋漓尽致，一展中老年人风采，最终她们不负重望摘下桂冠 。

俏舞娘艺术团——《华夏同唱中国梦》

红岩艺术团——《我的祖国》

山山艺术团——《饮酒欢歌》

怀揣着有朝一日成为一个优美舞者的梦想，退休以后颜阿姨一直热衷于广场舞这项运动，只要天气不算恶劣，社区里的广场上总能看见她的身影，她说：只有坚持才能舞出健康。广场舞不仅仅提高了她的舞技，更是对她的身心发展大有裨益。除了舞姿越来越赏心悦目，身心上的改变才是她通过广场舞收获到的至宝，通过坚持跳广场舞，身子骨越发硬朗康健，许多以前累积的腰疼腿疼的小毛病也都消失不见了，跳广场舞结交了许多新朋友，平时多了一些聊天与沟通，心态也越来越年轻化。广场舞为中老年的生活带来欢乐与健康，“乐心、乐身、乐情”这也是广场舞深入人心的原因。作为家里的掌勺人，颜阿姨特别关注家人的饮食健康，在为家人烹饪健康美食的同时，自然离不开金龙鱼1：1：1奥运品质健康好油。金龙鱼黄金比例调和油致力于让“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念深入人心，为“全民健身”营造良好的舆论氛围的同时，也为国民搭建了一个吃动均衡的深度互动的交流平台。

最后益海嘉里徐州分公司小包装油金龙鱼品牌项目负责人孙杨为本次大赛致辞，随后举行颁奖典礼并合影留念，至此人民广场舞大赛淮安站完美落下帷幕。

益海嘉里徐州分公司小包装油金龙鱼品牌项目负责人孙杨致辞

山山艺术团荣获一等奖

红岩艺术团荣获二等奖

俏舞娘艺术团荣获三等奖

集体合影留念

现场制作菜肴时，不仅仅追求色香味俱全，更追求品质，吃进嘴里的东西要健康是一种必然趋势。淮安地区饮食以淮扬菜为主，闻名遐迩的淮扬菜选料考究，制作精良，对食用油等辅料的使用更是一门学问，金龙鱼1:1:1奥运健康品质好油恰能满足各项标准与要求。作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油自上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展。

现场工作人员用金龙鱼1：1：1奥运品质健康好油烹饪美食

2018年，金龙鱼成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方粮油产品赞助商、中国奥委会官方粮油产品赞助商，2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会、2024年巴黎奥运会中国体育代表团官方粮油产品赞助商，金龙鱼米面油牵手三大奥运会，为消费者打造健康新五环，这不仅是对金龙鱼品质的高度认可，更是给金龙鱼沉甸甸的责任，金龙鱼将一如既往地奉献世界级粮油产品，持续助力国人健康生活品质的提升。

同时小编还为大家准备了，人民广场舞大赛专用小程序，想要报名参赛和了解更多内容的童鞋，赶紧扫码添加小程序，与金龙鱼一起舞出健康好比例吧！