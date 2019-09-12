完善电子烟监管刻不容缓

电子烟行业目前发展迅速，但仍然存在监管滞后问题。当前，应限制购买年龄、提升接触门槛、加强立法，规范电子烟发展。

近日，由清华大学公共健康与技术监管研究课题组完成的《公共健康与技术监管研究报告之电子烟产业监管状况报告（2019）》正式发布。报告显示，2017年中国电子烟消费人数达740万人，已成为全球电子烟产品最大生产国（占全球95%份额）与出口国（占全球90%份额），在国际市场上具有一定的话语权和行业定价权。资本追逐又加速了这一风口的形成，目前中国已有数千家电子烟企业，几乎每天都会有新品牌诞生，一些电子烟头部企业的估值已经超过20亿美元。

但在另一方面，这个新兴行业尚缺乏明确的行业标准和监管机制。清华大学社会学系副教授严飞认为，对于这种市场空间巨大，又处于初期的新型快消品，政府如何有效开展监管是行业健康发展的关键。从电子烟产品的实际情况来看，既有烟油含有尼古丁的产品，也有类似于“雾化咖啡”这样不含尼古丁的产品，对它们的监管措施应该有所不同。“即使是尼古丁雾化系统，又可以分为电池、雾化设备和烟弹，其中电池和雾化设备属于电子产品，真正含有尼古丁的是烟弹，所以要根据产品的实际情况分别监管。另外，在生产、销售的使用场景上，应该全流程管理。”严飞表示。

电子烟对人体是否有害？根据世界卫生组织2019年度《全球烟草流行报告》，相比传统香烟，电子烟产生的危害更小，如果固定吸烟者能够使用得到良好管制的电子烟替代卷烟，那么受到的毒性影响可能会较小，但电子烟并非无害。

“值得注意的是，在全球范围内，电子烟产业监管同样滞后。”严飞表示，考虑到电子烟产品缺乏统一标准，相关技术仍在快速更新，健康安全也还存在争议，这些为各国监管带来了困难。当前，各国针对电子烟产品从零限制到全禁止，监管政策存在巨大差异，而且无法完全覆盖电子烟生产、消费、营销等领域，监管有待进一步完善。

“电子烟监管应以增进社会整体福利为首要目标，首先应以保障大多数居民的健康为准，强化对使用空间与购买年龄等限制，提升接触门槛。”严飞建议，为更好地满足人民多元化需求，应适度允许电子烟作为普通消费品存在。

有消息说，关于电子烟的立法正在推进过程中。包括工信部、国家卫生健康委员会、国家烟草专卖局及国家市场监管总局等部门都参与其中，电子烟行业有望进一步规范化发展。