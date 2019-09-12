因地制宜实施免费高中教育

地方在制定教育政策的过程中，需结合本地经济与教育发展情况，科学评估，选择适合本地教育发展的最优模式。

据澎湃新闻报道，9月10日教师节当天，江西铜鼓举行教师节表彰大会，新任铜鼓县委书记江伟斌在会上宣布，从今年下半年开始，铜鼓普通高中教育全部免学费，已交的全部退还。铜鼓县也成为宜春市首个实行高中教育全部免学费的县(市、区)。至于免费原因，根据该县教育体育局局长的说法，此举有利于解决铜鼓贫困学生读书难的问题，有利于留住本地生源……促进全县教育事业持续、均衡、协调发展。

高中教育免费，在我国已不是新鲜事。此前，我国已有多地延长免费教育年限，把高中纳入免费教育。如内蒙古早在2012年就在全区内全面实现免费高中教育，是我国最早实施免费高中教育的省区。此后，陕西、青海都全部或在部分地区实施15年免费教育。而在江西，早于铜鼓县，江芦溪县、德兴市、湖口县也已实施这一政策。

总体看来，我国各地实施免费高中教育的进展各不相同，但呈现出因地制宜的特点。由于不发达、欠发达地区贫困学生较多，上学费用支付压力大，这些地方实施免费高中教育的比例比发达地区要高一些。但需强调的是，一些较发达地区没有实施免费高中教育，并非出于财政实力问题，而是有其他的考量。是否实施免费高中教育，需要各地从减轻家庭教育负担、提高整体教育质量等维度评估。概言之，是否实施免费高中教育要把握一个原则，就是力争让所有学生公平享有接受高质量教育的机会。

实施免费高中教育，在不发达地区、欠发达地区，对于普及高中阶段教育，有很强的现实意义。因为高中学费支出，对于很多普通家庭，尤其是农村贫困家庭来说，是一笔不小的支出。免除学费，可以提高贫困家庭送孩子接受高中教育的积极性。因此，每当免费政策一出，都能得到舆论好评。

但也要看到，实施免费高中教育，是一个系统工程，最终目的还是要落到提升高中教育质量上。对于铜鼓此番实施免费高中教育，就有人质疑，由于经费是财政提供，公办高中学费免除了，会不会挤压对其他方面的经费投入，比如师资与其他教育经费会不会受影响等。对此，当地负责人表示，财政出的这笔钱是新增款项，还是从教育投入大盘子里调整。所以，其他高中教育经费在免学费后不会被挤压。某种程度上，这也是根据自身情况，不盲目统筹教育经费，因地制宜地实施高中教育免费政策。

到目前为止，大部分发达地区都没有实施免费高中教育，只有少数地区探索。需要提醒的是，这不是由于财政实力的丰寡，而是考虑到普高和中职的协调发展。

目前，全国中职教育已经实行免费政策，还有中职学生国家助学金，其主要目的是吸引学生上中职。如果所有地方的高中教育都实现免费，那这可能将削平中职教育在较发达地区的优势，更加难以实现高中教育与中职教育的平衡。而从较发达地区居民的收入情况看，多数家庭承担高中学费也没有那么大压力，欠发达地区实施高中免费教育更加紧迫。

推行免费高中教育，本质上遵循的是“再穷不能穷教育”的重教精神，这会拓宽高中入学的敞口，让更多经济困难的学生接受高中教育。当然，地方在制定教育政策的过程中，需结合本地经济与教育发展情况，科学评估，选择适合本地教育发展的最优模式。而不论免费与否，都要把高质量发展高中教育作为教育改革的主线，不能动摇。