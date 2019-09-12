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6岁男童模仿手机视频吞下11颗磁珠

徐媛

2019年09月12日08:55 来源：长沙晚报

近日，江西萍乡6岁男童小宇模仿手机里的磁珠变魔术视频，吞下11颗大小、形状不一的磁珠，导致肠道穿孔。当天晚上，小宇因为肚子疼痛不已被紧急送往湖南省儿童医院，经过连夜手术，小宇转危为安。

小宇的妈妈曾女士告诉记者，儿子平日里很调皮，每天都闲不下来，喜欢看动画片，也喜欢模仿动画片里面的人物动作。他曾说想做实验，证明自己不是胆小鬼，可能因此误吞了磁珠。曾女士一家住在江西萍乡，自家门口有一个自行车修理站，曾女士猜测，小宇肚子里的磁珠很有可能是从修理站捡的。

省儿童医院普外一科主治医生彭宇明介绍，手术取出的11颗磁珠半径在0.5厘米到1厘米不等，且都带有磁性，好在家长送医及时，未造成更严重的后果。“像这种带有磁性的珠子非常危险，一般被孩子吃进去以后，百分之九十几的概率会发生肠道穿孔，肠道穿孔必须做紧急手术。”

彭宇明提醒家长，开学了，学校附近许多商铺都有此类磁珠售卖，一旦发现孩子吞有异物，不要采用任何偏方治疗，而应第一时间送医院治疗，并安抚好孩子情绪。

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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