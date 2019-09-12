人的体质与疾病有着一定的关系，通过中医药手段进行体质调理，有助于改善脏腑功能，平衡气血阴阳，让其由偏颇体质向平和体质转变，预防疾病或延缓疾病的发生。

有研究报道，人们的生活及饮食习惯会影响体质。如男性吸烟、饮酒多，喜食肥甘厚味、烧烤冷饮之品，加上工作繁忙、缺乏运动等，容易损伤脾胃，使脾胃运化功能失常，水湿停聚，聚湿生痰，湿久留不除而化热。所以，调查发现，男性患者多见湿热质和痰湿质。

有痰湿证或者湿热证的人，常有头晕、神倦乏力、肢体沉重、食欲不振、胸闷、有痰、腹胀，大便不成形、形似溏泥，或排泄不畅，或大便黏滞不爽，舌苔白腻。若有热，可见黄腻苔等症状，湿多或热多表现还有差异。改变这些状态，我们平日里需注重生活方式、饮食结构的调整，饮食上可以适当食用一些健运脾胃的食物，如山药、薏米、莲藕等。

下面给大家介绍一些便于日常操作的穴位，有痰湿或湿热表现的男性可按穴位排序进行自我调理。

内关穴 此穴具有宁心安神的作用。位于手腕横纹上两寸，在手腕上两筋之间，即在桡侧屈腕肌腱同掌长肌腱之间。使用拇指或食指按揉内关穴，每次两分钟，注意手法轻柔，可两手交替进行，有刺激感即可。

中脘穴 此穴具有和胃健脾，降逆利水的作用。位于上腹部，肚脐向上4寸，即胸骨下端和肚脐连接线中点处。可用一手的食指和中指并拢，在中脘穴做推揉加轻微的按揉，每次操作2分钟~3分钟。

足三里穴 此穴可调养后天之本，补中益气。位于小腿前外侧，当犊鼻下3寸，距胫骨前缘一横指（中指）。可用大拇指或中指按压，按压时使足三里处产生酸胀感为宜，每次按压5分钟，每分钟可按压20次左右。

阴陵泉穴 此穴具有排湿健脾的功效。位于小腿内侧，胫骨内侧下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中。在此穴做按揉操作，顺时针、逆时针方向各操作两分钟，以有酸胀感为宜。

条口穴 此穴具有调理胃肠，清热利气的功效。位于犊鼻下8寸，小腿前外侧当距胫骨前缘一横指处。用拇指按揉条口穴，顺时针、逆时针方向各操作2分钟~3分钟，以产生酸胀感为宜。