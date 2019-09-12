首个适老化改造小区 获老人点赞

今年4月，本市首个老旧小区适老化改造试点项目在海淀区北下关街道南二社区启动，经过四个多月的规划、设计、筹备和实施，南二社区老年宜居环境建设初具雏形。记者前天探访这里，发现小区不仅好看更“好住”，受到老年住户一致点赞。

南二社区占地面积0.64平方公里，只有9栋居民楼和1处平房区，虽说不大，但里外走一圈，记者发现，这里都是六层的板楼，房屋老旧。社区党支部书记介绍，这些楼大都已有40年“高龄”，而且回迁房、公房混合，产权复杂，一直没有正规物业。同时，在南二社区2980名常住人口里，60岁以上老人458人，占社区总人口的15%，老龄化特征明显。

今年4月，海淀区政府出资，将南二社区作为适老化改造试点，对居住环境、出行环境、健康环境、服务环境、敬老社会文化环境营造五大方面进行提升，实现“面子”“里子”一起改，让老人们的整体生活环境由内而外大变样。

针对社区99户80岁以上老人和重度失能老人，海淀区对其进行家庭居室适老化改造，不仅有防滑垫、感应夜灯、连续手把、洗澡椅等贴心设备方便老人自理，更安装了智能设备，实现就寝、习惯化动作、如厕、洗浴等数据实时监测，如有异常，医护人员和亲属均可第一时间获悉。后台还设立了24小时监控管理中心，老人在家发生意外时一键呼叫，工作人员便可第一时间赶到。

老人在家可自在安心，下楼四处遛弯儿，也不必担心遇到障碍、出现意外。老旧小区加装了电梯，还配备了两部爬楼机。在小区主干道和花园广场，遍布着12个室外报警桩，一旦有人跌倒或发生意外，第一时间按动报警按钮，便有工作人员立即赶来救助。留心小区其他地方，还会发现一些贴心设备，例如随处可见的坡道、户外扶手、园林步道、指示向导牌等，让老年人处处方便。

在服务环境方面，社区养老服务驿站提供日间照料、呼叫服务、健康指导、心理慰藉、助老、助餐、助浴等服务，困了乏了想消遣，还有改造提升后的养老驿站、老年人活动中心供老伙伴们一起写字画画、手工编织、打牌唠嗑。养老驿站旁边，还补齐了便利店、理发、家政、洗染、维修、末端物流等八项基本便民服务功能，让老人不出小区置办齐全生活所需。

为了让老年人老有所乐，养老驿站和社区还组织健身、手工编织等老年团体，鼓励老年人自愿参与社区建设。“南二社区适老化改造属于‘软硬并施’，既有社区整体外观及功能等硬件条件的升级，也有服务于居民、尤其是老年人的针对性应用。”北下关街道市民活动中心主任郭聪利说，眼下，社区还在养老驿站设立了应急指挥中心，开发“海淀宜居”社区信息平台，为老人和家庭提供社区线上商城、健康管理、志愿服务、在线视频四大服务，将视频通话系统和户外报警桩接入平台，能够更及时快速地应对突发情况，让老人生活放心、时刻安心。（记者 李瑶）