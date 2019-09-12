北京市污水处理能力6年增一倍

在阳光的照射下，南四环公益西桥南侧的一大片水面泛起波光，四周成片的植被在微风中摇曳，不远处有老人带着孩子在木栈道上散步……很难想象，这如画般的地方竟是北京排水集团槐房再生水厂。从2013年开始，本市水务部门已连续施行了两个“三年治污行动方案”，污水处理率由2012年的83%提高到2018年的93%，6年间新增污水处理能力超前十年建设规模总和，日处理污水能力也增加了近一倍。

走进槐房再生水厂，听不到机器轰鸣，也闻不到污水的异味，目之所及是蜿蜒的小溪，成片的绿植。再生水厂在哪儿？厂长张文超跺了跺脚，“水厂藏在底下呢。”原来，再生水厂“躲”进了这个面积约200亩的大型湿地之下。

在张文超的带领下，记者沿着一个不起眼的通道向下，走进了一个与地上环境截然不同的空间。这里是地下水厂，共分三层，地下一层是维修巡视层，笔直而宽阔的通道可以通往各个设备间，汽车甚至可以在其中畅行无阻。逛公园的市民恐怕很难想象，他们的脚下会有一辆汽车缓慢驶过。地下二层是设备层、地下三层是管廊层，处理污水的生物池则位于地下二层和三层之间。

站在污水池旁，清晰可见泛着黑色的污水滚滚流入格栅间，污水从格栅间离开后会依次进入生物池、曝气池等处理设施，经过生物菌、高效生物脱氮除磷、精确曝气、MBR膜处理等多个工艺环节处理，成为高品质再生水。一小部分水会返回地上用于湿地补水，绝大部分则进入管线排入河道，改善下游凉水河的生态水环境。

张文超介绍，2016年10月，槐房再生水厂正式建成投用，成为亚洲规模最大的再生水厂，日处理能力60万立方米，服务面积为137平方公里，极大缓解北京城西南地区污水处理压力，改善凉水河流域水环境质量，同时也为周边市民提供了一个环境优美的湿地公园。“相当于建了一个再生水厂，还给市民一个湿地公园。”张文超笑言。

除了槐房再生水厂，从2013年至2018年，为了提高污水治理水平，6年间，全市陆续建成了清河第二再生水厂、定福庄再生水厂、高安屯再生水厂、稻香湖再生水厂和郊区城镇的一批再生水厂。回望这6年，2013年，本市以提升处理设施能力为重点实施第一个“三年行动方案”建设，中心城区新建4座再生水厂，总规模为150万立方米/日；新增5座污泥处置设施，总规模为6128立方米/日，全面提升了污水处理和城市保障水平，显著成果普惠于民。2016年，以截污纳管、管网完善为重点，实施第二个“三年行动方案”工程建设。2017年通过临时设施、应急管线、截污管线等综合治理手段，基本消除中心城区33条段112公里黑臭水体。2018年，高安屯再生水厂二期项目建设完成并投入运行，新增处理规模10万立方米/日。

截至2018年年底，通过这些再生水厂的建设以及截污治污措施的实施，全市污水新增处理能力超过2013年之前十年的建设规模总和，污水处理率由2012年的83%提高到2018年的93%，其中城六区达到99%。每天的污水处理能力由原来的231万立方米，增至每天427.7万立方米，翻了近一倍。污水处理率的大幅度提高不仅减轻了中心城区的污水处理压力，还让清河、坝河、凉水河、通惠河四大流域水质明显改善，多条河段再现碧水微澜之美景。（记者 叶晓彦）