家长注意啦！孩子爱玩的软泥可能有毒

软泥，是一类色彩丰富、具有良好可塑性的粘性泥土玩具。这两年，市面上又出现了新型软泥，包括超轻粘土、水晶泥等产品。它们因颜色丰富、延展性好、风干后不易变形或开裂而受到家长和小朋友的欢迎。然而，最新检测显示其中含有过量毒性元素和防腐剂。

过量添加硼砂可引发中毒

深圳市消费者委员会最新发布的软泥玩具比较试验结果显示，17款软泥玩具中16款都检出了硼元素，且有13款硼元素迁移量超过相关标准要求，占比达76%。其中，10款超轻粘土中有6款硼元素迁移量被检出不符合相关标准要求，这6款样品分别是：标称晨光、得力、培培乐、贝博氏、新生彩和美阳阳牌超轻粘土。此外，本次采样的7款水晶泥硼元素迁移量全部被检出不符合标准要求，不符合率为100%。这7款水晶泥分别是：标称亲子企鹅、智高、爱松利、高佳多、美术王国、彩陶公主和博士爱牌水晶泥。

按照欧盟相关标准要求，水晶泥中硼元素迁移量应不大于300mg/kg，而标称彩陶公主牌和标称美术王国牌样品硼元素迁移量分别是标准要求的13.5倍和13.9倍。 据了解，为了增加软泥玩具的延展性，国内市面上大多数产品中都会添加硼砂。

硼砂，化学名为四硼酸钠，工业上用途广泛，可用作生产清洁剂、杀虫剂等日化产品。硼砂因具有较强毒性，人体若摄入过多，可引发多脏器蓄积性中毒。我国明令禁止在食品中添加硼砂。

医学专家称，软泥中添加的硼砂，可通过儿童破损的皮肤、口腔黏膜或经消化道被人体吸收。已知研究表明，成人摄入1g到3g硼砂即可出现急性中毒症状；婴儿摄入2g到5g硼砂可导致死亡。

硼砂吸收快、代谢慢，除了急性中毒之外，长期接触或过量摄入还可造成儿童消化系统、内分泌系统和神经系统蓄积性中毒。

部分防腐剂超标可致过敏

为了抑制微生物滋生引起的产品腐败，软泥玩具企业大多会添加防腐剂，以延长产品的有效期。

其中，异噻唑啉酮类防腐剂因价格低廉、效果显著，被广泛应用于软泥玩具生产。而异噻唑啉酮类防腐剂具有致敏性，过量接触还会导致皮肤灼伤。

如果对软泥中的防腐剂过敏，出现的临床表现可能是手部接触性皮炎、湿疹以及荨麻疹等不同的过敏性皮肤病。

深圳市慢性病防治中心皮肤科副主任医师郑锦芬介绍，对于患手部湿疹和接触性皮炎的一些儿童，医生会问其最近有没有玩过软泥，得到的回答常常是“有”。

虚假宣传称达到“食品级”

由于生产工艺和原料的限制，市面上大多数软泥玩具还无法达到食品级的要求。但是，一些被检出硼元素迁移量超标的产品却宣称其产品安全无毒，有的甚至还宣称其原料为食品级。

如标称美阳阳牌粘土玩具，在电子商城上月成交量超过9万件。其宣传页面中写道“采用食品级原材料，并且通过欧盟质量标准，是妈妈的放心之选”。但是本次比较试验发现，其硼元素迁移量实测值是标准要求的1.2倍。

中国农业大学食品科学与营养工程学院朱毅表示，因硼砂有多脏器蓄积性毒性，世界上大多数国家都禁止把它添加到食品当中，所以只要是用了硼砂，就没有理由宣称自己是食品级。 （新华社）

建议

尽快出台要求 填补标准空白

业内人士透露，在现阶段玩具标准有待进一步完善的前提下，部分企业忽视产品中可能存在的安全风险。为了追求销量，片面控制成本，采用低端设备和原料进行生产是现阶段软泥玩具质量问题突出的主要原因之一。

专家称，从生产的角度来讲，建议企业改善生产工艺，寻找环保安全的原料替代硼砂。

针对此次比较试验发现的问题，深圳市消费者委员会相关负责人表示，企业应坚守最基本的安全底线，加紧完善配方，按照更高标准进行生产。同时呼吁有关部门尽快出台关键指标限量要求，填补现阶段软泥产品标准空白。（新华社）