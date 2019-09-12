与左撇子相关的基因区域首次被识别

据美国《每日科学》网站近日报道，英国科学家首次识别出与左撇子相关的基因区域，而这些基因区域与大脑内的语言相关脑区相联系。

人们已经知道，基因在决定利手性方面起部分作用。针对双胞胎的研究估计，25%的利手性变异可以归因于基因，但这些基因在普通人群中尚未确定。发表于《大脑》杂志的新研究显示，通过分析英国生物银行约40万人（其中包括38332名左撇子）的基因组，发现了一些与左撇子有关的基因变异。

在他们发现的4个基因区域中，有3个与参与大脑发育和结构的蛋白质有关。特别值得注意的是，这些蛋白质与微管有关，微管是细胞内支架（细胞骨架）的一部分。细胞骨架的作用是引导人体内细胞的构建和功能。

通过对大约1万名参与者进行详细的大脑成像，研究人员发现，这些遗传效应与大脑中的白质束差异有关，白质束包含大脑内连接语言相关区域的细胞骨架。

最新研究负责人、牛津大学研究员阿基拉·威伯格博士说：“约90%的人是右撇子，这种情况已经持续了至少一万年。许多人研究过用手习惯的生物学基础，但利用英国生物银行的大型数据集，我们可以更清楚地了解导致左撇子的过程。”

研究发现，在左撇子实验对象中，左右脑的语言区域以一种更协调的方式相互交流，这或许表明，左撇子在执行语言任务时可能具有优势。但他们也强调，这些差异仅被视为平均情况，并非所有左撇子都是如此。

此外，左撇子患帕金森病的几率极低，但患精神分裂症的几率要高一点。但研究人员也指出，这只是一种简单的相关，没有因果关系，研究这些基因关联可以帮助我们更好地理解这些严重的疾病是如何发展的。

研究人员最后表示，我们证明左撇子是大脑发育的结果，部分是由许多基因的复杂相互作用驱动的，这也体现了人类的丰富多彩。（记者刘霞）