潍坊市中医院始建于1955年6月，是山东省成立的第一家中医院。栉风沐雨64载，扎根于群众，服务于群众，以大医精诚的至高境界不断护佑着潍坊及省内外百姓的生命健康。

现有职工2758名，开放床位2350张，年接诊病人近百万人次、收治住院7.2万人次、开展各类手术3.9万余例。国家中医药传承创新重点工程——潍坊市中医院东院区于10月1日，在建国七十周年之际正式启用，增加床位1000张。医院连续三年荣获全国改善医疗服务示范医院称号，先后被确立为全国卫生计生系统先进集体，全国重点中医院，全国中医药系统创先争优先进集体等，综合竞争力居全国地市级中医院前列。

门诊大厅

医学是科学与人文紧密结合的知识体系和实践活动，加强医院人文管理和建设是医院长远发展的重要内容。潍坊市中医院始终以“无损于患者”的人文情怀，追求精益求精的医疗服务，以“有益于社会”的公益精神，主动承担公立医院的社会责任，将“尊重生命”的人本理念，融入医院顶层设计的梳理和优化。通过“传承”强化医院发展根基，通过“创新”激发医院发展活力，让大医精诚、仁爱济世的文化服务理念落地生根。

医院义诊专家队登上海拔800米的大山顶上，为留守老人义诊、查体

精诚文化 ，追求卓越

医院充分发挥中西医结合的特色优势，瞄准建设一流现代化中医院的发展目标，将精益求精、追求卓越的文化理念融入临床实践，苦炼内功，促进医院综合实力不断提升。

国家中医药管理局政策法规与监督司副司长杨荣臣同志、山东省中医药管理局局长孙春玲同志为“潍坊市中医医疗集团”揭牌

该院拥有国家临床重点专科——脑病科、骨伤科，国家十二五重点专科——外科、肿瘤科，9个省级重点专科，3个省级重点学科，29个市级重点专（学）科。医院充分发挥优势科室的示范带头作用，紧跟医学发展前沿，积极引进新技术、新成果，打造区域性优势专科，服务能力不断提升，服务范围日益扩大。

医院突破医学难题，植物人刘大妈经过中西医结合治疗，不仅成功促醒，而且回归家庭回归生活

医院选派名中医药专家，组建疑难杂病门诊，为患者化解病痛。以中医整体观为指导，成功促醒颅外伤植物状态患者，完全回归家庭生活。创新“九问一扣”模式，成功治愈心因性肌群僵冷症患者，五年病痛一朝化解；以针刺疗法为主辅以穴位注射等治疗运动神经元疾病（渐冻人），成功跨越7年考验期；运用一体化治疗，贯穿中医药手段，车祸重伤年轻母亲重新张开双臂，拥抱孩子。

急危重症患者实施多学科联合一体化治疗

多学科联合开展的心脏不停跳体外循环辅助下肾癌根治性切除+下腔静脉瘤切除术、骨伤科开展的一体化治疗脊髓伤瘫痪术、心外科开展的主动脉窦瘤破裂修补术、胸外科开展的单孔胸腔镜肺癌根治术、消化内科开展的内镜下粘膜剥离术、治未病中心开展的无痛蜂疗术等多项技术在潍坊率先开展；影像中心开展的头颈部动脉斑块高清磁共振成像及急性缺血性脑卒中多模态磁共振检查技术达到国内领先水平。中风病系列治疗技术、骨盆骨折外固定支架技术、老年椎体压缩骨折治疗技术入选全国地市级医院百项绝活。乳腺病手术治疗技术进入全国前三强，甲状腺治疗技术获得全省行业竞赛第一名。

医院推行一站式服务，设立院长代表，现场听取患者意见建议，协调解决问题

薪火文化，传承发展

医院加强与国内一流中医大家的交流合作，设立石学敏、尚德俊、熊继柏、沈宝藩、李佃贵、张大宁6个国医大师工作室和丁书文、冯世纶、徐志瑛等6个全国名老中医传承工作室，定期来院坐诊、查房、讲学，并有55名同志跟师学徒，用传统师承方式传承中医精髓，大幅提升了我院乃至潍坊中医药服务水平，让群众在家门口即可问诊中医泰斗级专家。

国医大师石学敏院士定期来院查房、讲学、技术指导

医院重视中医药文化传承， 跟师学员向老师鞠躬行拜师礼

2018年该院作为潍坊市经典中医药传承杰出人才培养工程的承办单位，坚持师资力量强、考核管理精、服务保障优的原则，邀请国内知名专家授课讲学，将国内顶尖的中医药资源引入潍坊，为基层培养300余名中医优秀人才。2019年度该院再次被确定人才培养工程承办单位，将继续引入优秀资源，推动潍坊市中医药事业发展。

全国名老中医药传承指导老师王景彦正在传授中医正骨技法

该院传承中医治病养生古法，大力实施中医“治未病”健康工程，弘扬中医药文化精髓，提高全民防病意识和能力，更好服务于百姓健康。连续成功举办十届膏方养生文化节，邀请国内知名膏方专家和该院造诣深厚的名老中医组成膏方团队，在“一人一方，因病制宜”的思想指导下，为百姓提供专业的中医膏方方案。连续开展冬病夏治三伏贴活动三十余年，顺应天时，驱散寒邪，为百姓提供简便廉验的中医疗法，让冬病夏治、未病先防的理念在潍坊深入人心。连续举办三届潍坊市中医中药中国行——中医药文化大型义诊科普巡讲活动，组织名中医药专家为百姓免费义诊、体检，通过丰富多样的养生技法表演和中医特色疗法，传承中医国粹，普及中医药知识和成果，让人民共享健康和谐。

家园文化 ，医患和谐

为方便群众就医，医院大力推进“互联网+医疗健康”建设，建设完善全国首家中医互联网医院。通过手机应用软件实现患者智能导诊、预约挂号、视频问诊及咨询、在线开方、药品配送、检查检验报告查询、缴费等服务，让百姓少跑腿、数据多跑路，让百姓真正享受到了互联网医疗事业发展带来的高效便捷。医院搭建远程医疗协作网，建立远程心电诊断中心和远程影像诊断中心，24小时在线免费为基层医疗机构提供诊断服务，实现了城乡一体，让基层群众在家门口就享受到了三甲医院的优质服务，为促进分级诊疗实施和城乡医联体建设做出了一定贡献。

成立全国首家中医互联网医院，群众就医便捷高效实惠，图为党委书记、理事长牟作峰同志带领远程门诊病例讨论

创新实施护理质量提升工程，深化优质护理服务，医院率先实施护理“品管圈”，创新推行“无痛病房”和“无栓病房”管理、爱心视频“健康宣教”、“一病一品”、快速康复护理等服务新举措；成立“康爱家园”、“凤之媛”等20余个患者俱乐部，覆盖患者5万余名，搭建起了医患沟通连心桥；加强中医药文化环境建设，凝练形成彰显中医药特征的院训、宗旨、服务理念、发展战略及院徽、院歌，在医院设立中医药文化长廊，设计安装文化展牌2000余块。

“无痛病房”优质护理模式

开展技术帮扶和公益救助工作，承担公立医院社会责任。与贵州省榕江县中医院、重庆开县中医院等结成帮扶对子，选派专家开展“造血式”帮扶，免费接收受援单位人员来院进修学习，为西部基层医院打造一支带不走的队伍。先后开展中医中药“三进”大型巡诊、“中医大篷车”四级帮扶、“百名医师下基层”、“助力第一书记精准扶贫，送医送药送健康”等系列活动，累计服务群众30万余名。

医院开展跨省医疗帮扶工作，与贵州省榕江县中医院、西藏、新疆、重庆等地建立对口帮扶关系

医院每年派驻援藏专家，开展技术帮扶工作，图为专家到藏民家中义诊

潍坊市中医院送医送药健康行动，助力第一书记精准扶贫

在市区首家成立慈善医院，开展了“爱心100”救助先天性心脏病患者工程、贫困白内障患者复明手术，积极实施“五免五减”惠民服务政策，全市低保人员门诊血液透析救助项目，缓解群众因病致贫、因病返贫的问题。医院把支持国防和军队建设作为应有之责、分内之事，自觉主动地为军人服务，连续两年在全市率先开展了“致敬军人”免费健康体检活动，目前共为2500余名退役军人、现役军人进行了健康体检。

医院肿瘤患者自发担当志愿者，为来院就诊患者提供到诊服务

医院成立康爱家园抗癌俱乐部，成为医患和谐共同抗击病魔的温暖之家

先锋文化，引领带动

以党的建设统领医院发展,通过党委引领、支部主抓、干部示范、党员群众参与，坚持“扣中心、创特色、沉基层、求实效”,齐心协力抓党建，切实将党的政治优势、组织优势转化为医院发展的核心竞争力,提升中医药服务水平，打造潍坊中医品牌，满足人民群众健康需求。

院党委带领全体党员，在革命烈士纪念碑前，重温入党誓词

抓纲带目，将党建工作融入医院布局。潍坊市中医院党委把方向、管大局、保落实，领航医院发展。医院结合“两学一做”学习教育、“大学习、大调研、大改进”等一系列专题活动，抓好党委成员政治学习、廉政建设。党委要求每名班子成员深入临床一线，开展党建专题调研，梳理存在的问题，并召开专题会议研讨。在征求各党支部意见建议的基础上，医院党委研究制定《党建工作要点》，并召开全院大会安排部署工作。

以支部为单位，全院干部职工向灾区捐款

强本固基，将支部建设融入业务发展。医院以党支部建设为抓手，强化党支部书记骨干队伍建设，实行党支部工作目标考核制，党支部的战斗堡垒作用得到充分发挥。创新开展“一支部一品牌”活动，使支部党建工作与业务工作更好结合起来。以支部为单位，大力开展党组织和党员“双报到”行动，院党委充分利用专业资源，依据社区需求清单，制定了特色鲜明、内容丰富的服务项目清单，将“双报到”工作做实做优。充分发挥党支部在脱贫攻坚工作中先锋模范作用,对15个党支部实行分工包靠,开展了“百名医师下基层”“助力第一书记到山区”等系列活动，推动优质医疗资源下沉,促进精准扶贫工作扎实开展。

医院名老专家积极响应医院号召，经常开展公益诊疗活动

先锋引领，将党员管理融入具体工作。坚持正确的选人用人导向,坚持党管干部、党管人才原则,坚持将发展党员与人才培养相结合，大力抓好学科带头人、中青年名医、学术骨干“三支队伍”建设，分层分类培养,形成结构合理的专家梯队；医院开展优秀党务工作者和优秀党员评选活动，以先进典型引领广大党员干事创业。在长期的党建工作中，潍坊市中医院涌现出“山东省优秀医师”张伦忠等一大批先进典型，激发全院医护人员发展中医药事业的信心和活力。

医院每年组织职工体育文化活动，展现蓬勃向上的员工风貌