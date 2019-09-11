上海“史上最严”垃圾分类已两月，咋样了

□ 垃圾分类后，有回收价值的东西将不再被湿垃圾污染，干垃圾焚烧成本降低，湿垃圾则可制成肥料、沼气等。

□ 一些有利于垃圾分类的新发明不断涌现，新技术得到应用，不少网友直呼“高手在民间”。

垃圾必须分类定时定点投放，湿垃圾必须破袋投放……被称为“史上最严”的垃圾分类7月初在上海实施。如今，这项政策已经落地两个多月了，落地效果如何，市民评价咋样？

据记者了解，上海垃圾管理新规落地两个多月来，湿垃圾清运量显著增加，干垃圾明显减少。最新数据显示，截至8月底，上海可回收物回收量达到4500吨/日，较2018年底增长了5倍；湿垃圾分出量约达到9200吨/日，较2018年底增长了130%；干垃圾处置量控制在低于15500吨/日，比2018年底减少了26%。

专家表示，湿垃圾分出量是检验垃圾分类成果的重要指标之一。垃圾分类后，有回收价值的东西将不再被湿垃圾污染，干垃圾焚烧成本降低，湿垃圾则可制成肥料、沼气等。此外，干垃圾中混有湿垃圾含量降低后，焚烧炉燃烧稳定性有了明显提高。湿垃圾分拣去除塑料袋等杂质后，经过粉碎、蒸煮、提油等步骤，被送入厌氧罐进行发酵产生沼气，每吨湿垃圾能产生沼气约80立方米，燃烧后可发电150千瓦时左右。

上海市绿化和市容管理局局长邓建平表示，两个多月来，上海宣传氛围日益浓厚，全程体系建设加快推进，市民参与热情高涨。截至目前，上海已完成2万个分类投放点改造和4万余只道路废物箱标识的更新。配置及涂装湿垃圾车1092辆、干垃圾车3197辆、有害垃圾车80辆以及可回收物回收车154辆。

上海在推进垃圾“定时定点”投放时，部分市民遇到一些实际困难，难免会有些抱怨。如何有温度地推进“定时定点”投放？

据介绍，上海按照“定点要坚持逐步推行，定时要灵活，撤桶要鼓励，破袋要引导”的思路，建议有条件的小区因地制宜适当延长垃圾箱房开放时间，同时大力推广“破袋神器”。对夏季湿垃圾容易腐烂发臭问题，还会督促相关单位，增加清运频次。

不仅如此，一些有利于垃圾分类的新发明不断涌现，新技术得到应用，不少网友直呼“高手在民间”。

花费近10年，“发明达人”王新德发明了一台8小时能分拣约50吨垃圾的自动垃圾分类机。这个分类机能将混合垃圾中的玻璃瓶、建筑垃圾或大骨头等硬质物、厨余垃圾、塑料袋分离。

上海浦东张江人工智能岛上，一款智能分类垃圾桶能将投入的垃圾进行自动检测分类，通过翻转设置将其投入相应垃圾桶。另一款智能垃圾桶则能实时监测干垃圾、可回收垃圾的满溢度，提示物业公司及时处置。这些“聪明”的垃圾桶有望部分用于人流密集的公共场所。

不过，尽管垃圾分类取得阶段性进展，但仍存在一些问题。比如单位生活垃圾分类不如居住区推进效果好，居住区垃圾分类投放点还需更精细化管理，长效机制还需完善，末端资源化利用设施尚需加快建设。