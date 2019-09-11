被瘦脸针“毁容”，让《消法》为受害者维权护航

对民众而言，无论健康还是“美”，都是合法权益。被损害了，也该得到足够的补偿。

“索赔200万仅可得1万”，近日，部分医美失败后索赔难的案例引发舆论关注。

据新京报报道，因在东部某沿海城市的玫瑰医疗美容医院打了瘦脸针，女子李帆的相貌“老了、丑了”。李帆要求医院赔偿200万元，但医院给出的解决方案是，免费给她打几针玻尿酸，或者赔偿一万元。当事人感叹，“法律保护健康，但不保护美”。

脸部肌肉都变得松松垮垮，曾经饱满流畅的线条再也没能恢复；颧骨下方甚至多了几块摸得出的硬块……说这是“毁容式美容”，并不过分。

即便如此，因其达不到《医疗事故评级标准》中最轻微的四级医疗事故标准，而难以从医学上认定为医疗事故，当事人因此难以获得侵权损害赔偿。

尴尬之下，如李帆一样的受害者，只好依据《合同法》，通过起诉医院存在夸大宣传、虚构资质等合同违约、欺诈行为来讨个说法。

但这种救济途径，也并非上策。之前一些诉讼的败诉，让不少美容医院长了记性，如今当事人搜集证据的难度越来越大。更何况，很多美容医院在广告用语上打擦边球，即便搜集到了“证据”，也很难被庭审认定为“不利证据”。就算合同无效，返还医疗费用再加上一点损害赔偿，对当事人来说也未必能达到心理预期。

在此语境下，如果“医美失败”也能适用《消费者权益保护法》，显然有曲径通幽之妙。按照《消费者权益保护法》规定，如果造成消费者或者其他受害人人身伤害的，“应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入”。

如果认定美容医院方面提供服务有欺诈行为，“应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失”，增加赔偿的金额为接受服务费用的三倍。对当事人而言，这显然是更能弥补损失的救济渠道。

问题是，现行法律更倾向于将医美定义为医疗行为，在司法实践中，有些法院对受害者的消费者身份并不予认可。如此一来，有些受害者想依据《消费者权益保护法》维权，也不会走得太顺畅。

李帆被瘦脸针“毁容”，并非个案。翻看报道，近年来类似事件频频出现。对民众而言，无论健康还是“美”，都是合法权益。被损害了也该得到足够的补偿。

在这方面，已经有地方开了好头。2018年，浙江省温州市审结的3起医美纠纷中均适用了《消法》，几名原告分别赢得了医疗费用退一赔一、退一赔三的判决。这不乏借鉴意义，各地不妨以此为蓝本，出台相应的地方性法规，赋予医疗美容受害者以消费者的法律地位。

从长远来看，或许可以出台专门的司法解释，秉持保护消费者的立法精神，扩大《消费者权益保护法》的范围。而保护公民“美”的权益，最终也能彰显法治之美。

□欧阳晨雨（学者）