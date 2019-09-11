菜价稳定，有基础有条件

今年以来，蔬菜价格牵动人心。一季度持续高位运行，二季度后菜价走低，近期有的品种又出现阶段性回升。菜价波动原因是什么？蔬菜供给是否有保障？未来菜价走势如何？围绕这些百姓关心的问题，记者进行了调查采访。

不利气象条件、季节性因素导致菜价波动

在菜市场，价格始终是居民关注的焦点。

9月7日一早，山东省青岛市李沧区农贸市场的新鲜蔬菜琳琅满目，市民李女士的小推车里满满的。“西红柿一斤三块五，西葫芦一块五，比前段时间便宜多了。”

“有的菜涨了点，有的菜落了点，但幅度都不大！”在北京市朝阳区呼家楼北里社区的樱桃阵便民服务站里，售货员熊香华告诉记者。

据农业农村部监测，今年8月份，重点监测的28种蔬菜全国平均批发价为每公斤4.12元，环比涨1.2%，同比涨3.8%。环比价格上涨的有14种，下跌的也是14种。其中，涨幅超过20%的有黄瓜、油菜、菠菜等；跌幅超过20%的有菜花和莲藕等品种。

为何近期有的蔬菜价格上行？农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶分析，一是台风和南方持续高温等不利气象条件，影响蔬菜短期生产和采收运输，尤其是不耐储运的叶类菜，价格上涨相对明显。二是受季节性因素影响，当前全国蔬菜供应处于产地转换期，外调菜增加引起成本上涨，拉动菜价上行。

张晶认为，今年台风灾害较去年影响小，浙江、江苏和山东等地生产恢复较快，“从数据看，全国蔬菜价格上行幅度小于去年。”

与全国蔬菜价格走势不同，北京市场的菜价明显下降：8月30日，新发地市场蔬菜的加权平均价1.82元/公斤，环比下降6.19%，同比下降14.55%。“目前，北方冷凉地区的应季蔬菜进入采收阶段，上市量明显增加，菜价自然会降下来。”

“总体看，当前蔬菜市场供应充足，后期供应好于去年同期，菜价稳定有基础、有条件。”农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓分析，7月份以来，北方露地蔬菜种植面积总体稳定，设施蔬菜面积增加，蔬菜供应数量总体充足、品种丰富的格局有望保持。

种植面积增加，蔬菜物流畅通，篮子里不差菜

在“蔬菜之乡”山东寿光，孙家集村黄瓜种植户张天华迎来了今年的第二茬丰收：“多的时候每天卖2000斤，少的时候1000斤，跟上一茬差不多，能收10万斤。”

寿光市农业农村局副局长曹军介绍，9—12月是蔬菜上市的旺季，预计今年寿光蔬菜总产量比去年略高，能达到450万吨。

农业农村部农情调度数据显示，今年全国蔬菜种植面积增加1.4%。蔬菜总体供给能力提高，百姓菜篮子里不差菜。与此同时，蔬菜的物流也更畅通。在山东省寿光地利农产品物流园，蔬菜经销商纪振男忙着卸货，一天能销售30吨—40吨菜花。“这段时间全国蔬菜以‘北菜南运’为主，通过寿光中转集散，运往全国各地。”

城市零售网点逐步织密，进一步满足了百姓的消费需求。目前北京各类蔬菜零售网点已达9000余个，不少蔬菜直通车开进社区，“菜篮子”产品能满足市民需求。

张晶表示，我国蔬菜市场供给基本实现全国大流通格局。今夏北方冷凉地区气候条件好，高原夏菜供给充足，“北菜南运”和“西菜东运”有效平衡了全国市场供应。

制度发力稳菜价，下半年将保持平稳状态

中秋、国庆两节临近，消费迎来旺季，一些品种价格会不会继续走高？

“菜价上行缺乏基础”，张晶分析，从目前主产区蔬菜长势看，市场供应形势或好于去年同期。秋后气温逐步下降，高纬度冷凉地区蔬菜产量降低，上市量逐步减少，但华北东部、南部以及西北地区的蔬菜开始进入采收期，上市量会逐渐加大，可补充冷凉地区产量的不足。

此外，进入秋季，自然灾害减少、温度适宜，适合蔬菜生长，各地蔬菜产量都会增加，整体菜价将进入相对稳定或季节性回落阶段。

河北新发地农副产品物流园常务副总经理王炜分析，目前河北豆角类蔬菜的产量受到降温的影响有所下降，但是东北、华北、西北的蔬菜也开始进入上市期，填补了缺口。后期，北京市场蔬菜上市量还会继续加大，供应充足，价格上涨可能性较小。

制度发力稳菜价。去年国家发展改革委、财政部、农业农村部等11个部委，对全国各直辖市、计划单列市、省会城市首次联合开展“菜篮子”市长负责制考核，考核内容包括“菜篮子”产品生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、调控保障能力和市民满意度5个方面。督促各地扶持生产，实施监测预警，调控市场，加大“菜篮子”保障力度。

张晶表示，由于今年上半年菜价较往年偏高，后期农民扩种意愿强烈，如果不出现极端天气，下半年整体价格将保持平稳状态，预计会回落至常年水平。

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 06 版）