中秋节遇上“秋老虎” 吃月饼更要适量

立秋后，凉爽了几天，又迎来了一波高温天气。高温下，除了要注意防暑降温，长沙南湖医院结石中心陈健教授提醒：“秋老虎”来袭，也要防止结石病突发。

来自望城的67岁的杨丽（化名）正在长沙南湖医院六楼结石中心住院，她对此感受颇深。据了解，8月底天气炎热，杨丽“沉寂”了近六年的结石病突然发作。“腰腹部剧痛、浑身冒冷汗，痛得受不住，晚上就没睡过一个好觉。”杨丽先后在附近医院、诊所打了点滴、吃了药，疼痛依旧。她来到长沙南湖医院才明确了病因，由于没有及时发现，肾脏因结石感染，导致积脓，短短十来天的时间，杨丽瘦了十多公斤。好在明确病因后，医院立马确定了手术方案，不久杨丽就可以出院了。

陈健教授表示，秋天干燥高温，人出汗多，喝水少。当肾盂或输尿管内尿液减少时，原来浮游于尿液中的结石下落到狭窄部位，易造成急性梗阻而引起疼痛发作。而泌尿系结石发作时，除了腰部绞痛外，还会有排尿不畅、血尿、尿痛、发热等不同症状表现，让结石患者苦不堪言，如得不到及时的救治，将可能引发肾积水、肾衰竭等严重的并发症。

在“秋老虎”天，原本患有胆结石的市民，更要预防疾病发作。此类市民应尽可能多饮水，减少晶体沉积，这样有利于已形成结石的排出。

月饼属于高糖、高油、高脂食品，特别是蛋黄月饼。中秋佳节将至，有胆囊炎、胆结石的患者，要注意不要过多食用月饼。否则，容易导致结石发作，还容易诱发胰腺炎。