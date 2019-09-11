宝宝发热不一定是感冒，还需警惕脑膜炎

宝宝发烧，家长大多会认为是感冒了。然而，如果孩子发烧且伴随呕吐、颈项强直等症状，则要考虑一种比感冒严重得多的疾病——细菌性脑膜炎。细菌性脑膜炎是儿科常见的急性中枢神经系统感染性疾病，在抗生素应用于临床以前是一种致死性疾病，现在愈后效果虽大为改观，但病死率仍然较高，且幸存者中30%～50%遗留永久性神经系统后遗症。

近日，由中南大学湘雅医院牵头制定的《儿童社区获得性细菌性脑膜炎诊断与治疗专家共识》(以下简称《共识》)发布，通过建立规范化诊断、治疗和随访流程，旨在提高儿童细菌性脑膜炎的诊治水平，最大程度地减少并发症，降低致残、致死率及复发率。本文执笔者之一、首届湘雅名医、中南大学湘雅医院儿科主任尹飞教授表示，细菌性脑膜炎一旦发生，病情凶险、进展快，家长应提高警惕，及时发现宝宝的异常表现，尽早就医。

孩子发烧以为是感冒，竟被确诊为脑膜炎

“开始以为只是感冒，没想到是细菌性脑膜炎！”在中南大学湘雅医院小儿神经专科病房，4岁的浩浩(文中患儿均为化名)经过十多天的治疗即将康复出院，妈妈肖女士说起儿子的病情仍然后怕。两周前，浩浩出现发烧、呕吐，肖女士凭经验给他吃了退烧药后体温下降。没想到，第二天孩子的体温再次升高，接连吐了四五次，且精神不好、脖子强直。在医院通过血液检查、脑电图、腰穿等一系列检查，浩浩被确诊为肺炎球菌性脑膜炎，好在送医及时，目前恢复良好。

此前，6个月大的乐乐病情更为凶险。乐乐发烧、前囟隆起两天后就诊，被确诊为肺炎球菌性脑膜炎，尽管医院马上采取了抗生素治疗，但孩子的脑脊液压力不断升高，出现硬膜下积脓、静脉窦血栓形成等严重并发症，在中南大学湘雅医院儿科重症监护室抢救了1个月才转危为安。

小婴儿发热且精神差就要引起警惕

尹飞介绍，儿童细菌性脑膜炎多发生在5岁以内，尤其是婴幼儿。发病的高危因素包括免疫缺陷或免疫功能抑制、外伤性或先天性解剖结构缺陷(如皮毛窦、脑脊液耳漏或鼻漏等)、营养不良、未接种相关疫苗等。近期有呼吸道或邻近器官(耳道和鼻窦)感染、脑膜炎高发地区旅行史、与细菌性脑膜炎患者密切接触者，患病概率增加。

细菌性脑膜炎大多急性起病，表现为发热、精神状态和意识改变、呕吐、颈项强直、惊厥发作等。如果出现严重的颅内压升高，患儿还可表现出血压升高、心动过缓和呼吸困难等。

尹飞提醒，婴幼儿细菌性脑膜炎临床表现缺乏特异性，可表现为发热、惊厥、前囟隆起、意识改变等，但头痛、呕吐、颈项强直等表现不典型。尤其对于小婴儿来说，一旦出现发热且精神差，家长就要引起警惕，及时带孩子就诊。《共识》中也特别强调，对于幼儿患者，不能因为没有典型的临床症状和(或)体征就排除细菌性脑膜炎的诊断，医生应进行脑脊液检测来确诊。

肺炎球菌疫苗是预防肺炎球菌感染的最有效手段

《共识》中提出，细菌性脑膜炎的常见病原随年龄变化而不同：1－3月龄，常见病原菌为大肠埃希菌、B族溶血性链球菌、肺炎球菌；大于3月龄，肺炎球菌最为常见，且随年龄增长所占比例逐渐升高。

“上述常见病原菌中，大肠埃希菌目前没有针对性疫苗，B族溶血性链球菌多由母体传染，肺炎链球菌脑膜炎则可以在宝宝出生后通过接种相关疫苗来预防。”尹飞介绍，不光是脑膜炎，肺炎球菌还可引起菌血症性肺炎、菌血症等侵袭性疾病，是一个未被引起足够重视的儿童“健康杀手”。

据统计，我国5岁以下儿童每年约发生174万例严重肺炎球菌性疾病，其中约3万儿童因此失去生命。以肺炎球菌性脑膜炎为例，该病引起的后遗症比例高，大约每3个肺炎球菌性脑膜炎患儿中就有1个会出现后遗症，表现为智力低下、脑瘫、耳聋等。

肺炎球菌疫苗是预防肺炎球菌感染的最有效手段，其安全性和有效性都得到了广泛验证。世界卫生组织已将肺炎球菌性疾病列为需“极高度优先”使用疫苗预防的疾病。遗憾的是，该疫苗暂未被纳入我国国家免疫规划，需要自费接种，因此被不少家长忽视。

肺炎球菌疫苗建议在1.5月龄时开始接种

“初生至1岁儿童是肺炎球菌性疾病侵袭的高风险人群，尤其是6－11月龄儿童。”尹飞表示，宝宝出生时能从妈妈体内获得母传抗体，6个月以后，母传抗体几乎消耗殆尽，而此时宝宝自身的免疫系统尚未发育完善，更易受到肺炎球菌侵袭，发生菌血症性肺炎、脑膜炎等侵袭性疾病。平均而言，75%的侵袭性肺炎球菌病例发生在2岁以下儿童。

肺炎球菌疫苗最早可在1.5月龄接种第一针，之后每剂间隔4周，在12－15月龄加强一剂。家长们需要注意的是，应在疾病高发期前为宝宝做好准备，基础免疫需要在6月龄之前完成。因此，为了避免宝宝因生病或其他原因错过接种时间，建议家长在宝宝1.5月龄时开始接种。目前在市内各个社区卫生服务中心都可以完成肺炎球菌疫苗的接种。