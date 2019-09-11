宝宝发烧，退烧药该如何选？

发热是小儿很常见的一种症状。小儿发烧时，很多家长都会自行去药店购买退烧药，但在选择退烧药时，家长却又陷入了烦恼：面对琳琅满目的退烧药，该如何选择？在选用退烧药时应该注意什么？广东省妇幼保健院儿科李增清主任医师来支招。

宝宝发烧 先别急着吃退烧药

李增清介绍，发热是人体的一种保护性反应，当体温升高时，人体内的吞噬细胞活性增强，抗体的产生增多，有利于炎症的修复，所以家长不必一看到宝宝发烧，马上就用退烧药。

如果宝宝只是低烧，建议以温水擦浴、冰敷等物理降温为主。当体温超过38.5℃，由于小孩的神经系统发育尚未完善，担心持续高热状态会使小儿发生高热惊厥或造成脑部损伤，这个时候在物理降温的同时，还需要适当使用一些退烧药。

对于三个月以内的宝宝，由于免疫机制尚未完善，一旦出现发热，建议由医生评估后再决定是否用药或如何用药，而不建议家长自行用药。

另外，还有一些特殊人群，如G6PD缺乏（蚕豆病）的患儿，在就医时一定要告知医生，以便使用合适的退烧药。

退烧药剂型 选择有讲究

目前退烧药的品种很多，就连同一种退烧药也有不同的剂型，如片剂、胶囊剂、咀嚼片、混悬剂、糖浆剂、滴剂、栓剂、分散片、泡腾片等。怎样给孩子选择一款合适的退烧药呢？

李增清指出，目前小儿常用的退烧药主要有对乙酰氨基酚或布洛芬，这两种是相对比较安全的。在剂型的选择上，一般来说，三岁以下的宝宝建议选用滴剂、糖浆剂或栓剂，滴剂药物浓度较高，服用方便，起效快，口味也比较容易接受，很适合小孩子使用；栓剂药物由直肠黏膜吸收，再进入血液循环中，对胃肠道刺激和肝脏的毒性作用减小，同样也适合小儿使用，特别是对于一些不愿意吞服，或一吃药就吐的宝宝来说，可以考虑栓剂。

提醒：

避免重复用药

目前市面上的退烧药品种繁多，家长在选用时，可以选择其中一种儿童剂型的退烧药。在服用了退烧药后，如果体温还是没有降下来，也不能马上再用一次退烧药或者更换其他退烧药，而是要间隔4~6个小时之后再用。

需要注意的是，宝宝在使用退烧药时，既不建议同时使用两种不同成分的退烧药，也不建议交替使用两种不同成分的退烧药，也就是说，宝宝在发烧时，家长只选定其中一种退烧药就可以了。

当宝宝出现高烧持续不退，或发热时间较长，甚至超过两周，或是在发热的同时伴有精神状态差、呕吐、惊厥、肌肉震颤等其他表现，则需立即就医，寻求专业医生的帮助。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）