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吃起来不咸不一定无盐

2019年09月11日07:50 来源：人民政协报

　　【流言】

　　很多家长认为，食物吃起来不咸就是没有盐。

　　【专家解读】

　　北京协和医院主任医师鲍秀兰：其实，食物尝起来不咸，并不是一定没有盐。有些食物高盐，但因混入了糖等其他物质把咸味掩盖了，比如蛋糕、苏打饼干、挂面等稍不控制，摄盐量可能就超标了。因此，无论是成人还是孩子吃的食物，购买时应看清楚食物的成分。

　　食物配方中，我们常常看到是钠的含量，那么，怎样才能换算成盐的含量呢？记住这个公式：1g盐=400mg钠，1g钠=2.5g盐。

　　关于盐的常见误区有这些：

　　“不吃盐孩子身体就软，影响走路。”走路早晚跟发育有关，跟盐无关。如果医生诊断是肌张力或者肌力低，那么更和盐没有关系了。

　　“不吃盐不能满足碘的需求，容易得大脖子病。”0～6月龄，宝宝碘的适宜摄入量为85μg/d，7～12月龄115μg/d，1～3岁碘推荐摄入量为90μg/d。当母亲碘摄入充足时，母乳中碘含量可达100～150μg/L，可以满足12月龄以内宝宝的需要。

　　“天气热，要喝些盐水。”气温高，宝宝经常会出汗，有些家长就认为，需要给宝宝喝一些盐水，补充钠以避免电解质紊乱。其实，除非是非常炎热的天气或在高强度、高温作业状态下，否则没有必要额外补充盐分。

　　“海盐比加工盐好。”其实，盐就是盐，不管来自哪里。

　　（陈晶）

(责编：许晓华、杨迪)


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